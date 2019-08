Affidi. La Garante regionale: “Strutture monitorate costantemente”

“Abbiamo effettuato una mappatura di tutte le strutture residenziali presenti in Sardegna che ospitano minori, incluse le strutture che accolgono madri e bambini e quelle che ospitano donne vittime di violenza con i propri figli. Ciò consente di poter avere in ogni momento il quadro della situazione e di effettuare verifiche più mirate”. Lo ha affermato Grazia Maria De Matteis, Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, a seguito delle recenti vicende che hanno coinvolto famiglie e minori e che stanno creando preoccupazione e allarme.

“Per quanto riguarda la nostra Regione, dalle verifiche e dai contatti finora portati avanti, la situazione appare sotto controllo. Insieme alla Procura della Repubblica di Cagliari e al Tribunale per i Minorenni di Cagliari abbiamo attivato, già da tempo, un tavolo sull’affidamento familiare che, oltre ad aver messo in luce alcune criticità di sistema e di risorse, già opportunamente segnalate all’Assessorato competente, sta continuando a lavorare, insieme a tutte le istituzioni coinvolte, per approntare un sistema di tutela maggiormente rispondente ai minori e alle loro famiglie”. Grazia Maria De Matteis ha poi concluso: “Ciò richiede, ovviamente, un impegno congiunto degli addetti ai lavori e della politica regionale che non può sottrarsi da una programmazione coerente delle politiche sociali e familiari e dall’investimento di risorse economiche in strumenti preventivi”.