Ad Alghero e Porto Torres, 13 e 15 agosto, Daniele Di Bonaventura in concerto

Negli splendidi teatri suggestivi dall’acustica perfetta, dalle 21:30 risuonerà la musica originale di Di Bonaventura accompagnato dall’Ars Musicandi, l’emsemble di violini, viole, violoncello e contrabbasso, nata in seno all’associazione Musicando Insieme di Porto Torres, un binomio che ha dato vita al progetto “Tango Suite remembering Astor Piazzolla”, un omaggio ad uno dei più grandi musicisti argentini, un’anticipazione del progetto orchestrale in programma nel 2021 per festeggiare i cento anni dalla nascita di Piazzolla.

Per questa occasione ho selezionato i brani riletti alla mia maniera che funzionano meglio con l’orchestra d’archi, – ha detto l’artista – musiche con cui io sono cresciuto e a cui sono molto legato e la scelta di violini e viole ha reso meglio la mia scrittura». Un percorso musicale incrociato con il bandoneon, vero protagonista del concerto, uno strumento molto espressivo vicino alla voce. Quasi come un diaframma per il cantante – spiega Di Bonaventura – capace di sostituire la voce, tanto che nei concerti mi sembra sempre di cantare nonostante lo suoni da molto tempo. Nei brani di repertorio la storia del tango, dalle origini all’età moderna, brani strumentali in cui non si avverte l’assenza del testo, perle musicali con arrangiamenti che donano forza ad un vasto programma di musiche di Gardel, Piazzolla e dello stesso Di Bonaventura. Gli spettacoli si inseriscono nell’ambito della XIV edizione della manifestazione Musica & Natura, curata dal direttore artistico Donatella Parodi dell’associazione Musicando Insieme. Quattordici concerti itineranti che viaggiano tra la città di Alghero e Porto Torres con artisti di fama internazionale e masterclass diretti da maestri italiani prestigiosi, artisti di qualità che hanno dato lustro ad un calendario ricco di concerti di musica classica e jazz.