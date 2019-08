A Cagliari due arresti da parte dei “Falchi” della Squadra Mobile

L’arresto di piazza San Domenico è stato effettuato a seguito di attività info investigativa, da cui è emerso che un uomo di circa 60 anni, noto con il nome di Sandro, successivamente identificato in COSSU Sandro, nato Cagliari classe 1962, pregiudicato, era solito stazionare nelle panchine della locale piazza San Domenico dove effettuava consegne di sostanze stupefacenti.

L’attività di osservazione svolta nella giornate precedenti aveva, infatti, consentito di accertare la presenza dell’uomo, il quale, dopo essere stato avvicinato da alcuni soggetti, verosimilmente acquirenti, si spostava di pochi metri recandosi nella sua abitazione sita nell’adiacente via San Domenico, da dove riusciva poco dopo per poi allontanarsi nei vicoli circostanti per alcuni minuti, verosimilmente per effettuare le consegne

Anche nella giornata del 14 u.s., si è riscontrata la presenza del COSSU, seduto in una panchina della piazza San Domenico accanto ad un altro uomo, pertanto gli Agenti della Squadra Mobile decidevano di intervenire, procedendo al suo controllo.

Sulla sua persona si è infatti rinvenuta la somma di euro 25,00, mentre la perquisizione estesa presso la sua abitazione ha consentito di rinvenire un contenitore metallico con all’interno nr. 15 pezzi di hashish per un peso totale di grammi 67,02 , una busta in tela al cui interno erano riposti nr. 5 involucri contenenti ognuno nr. 5 panetti del peso di circa 100 gr. di hascish per un peso totale di circa 2 kg e mezzo, nonché la somma di euro 380 verosimilmente provento dell’attività di spaccio .

Il secondo arresto è stato effettuato in via Bacaredda, nei pressi di un distributore di benzina, ove gli agenti del gruppo “Falchi” notavano due soggetti che effettuavano ripetute chiamate al cellulare, attraversando di continuo la strada dinanzi al piazzale del citato distributore, come se stessero attendendo qualcuno. Alle ore 16.15, infatti, giungeva sul posto un’autovettura a cui i citati giovani si avvicinavano, consegnando al passeggero, successivamente identificato per STRAFACE Alessandro nato a Cagliari classe 1997, delle banconote, ricevendo qualcosa in cambio.

Insospettitisi da tale condotta, gli investigatori decidevano di seguire l’auto al fine di procedere al controllo degli occupanti. Il veicolo, dopo un breve pedinamento, veniva fermato in Via Cuoco, dove si identificava lo STRAFACE seduto nel sedile del passeggero ed il conducente dell’auto, C.D. nato a Cagliari classe 1994.

Un ingente somma di denaro veniva rinvenuta nel portafogli della STRAFACE.

Una più accurata perquisizione anche presso l’abitazione dello STRAFACE consentiva di rinvenire un contenitore in stoffa contenente 26 involucri di cocaina per un peso complessivo lordo di g. 9,05. Nella stanza da letto di esclusiva pertinenza del ragazzo, si rinveniva, un involucro in pietra di Cocaina per un peso lordo di g. 45,15, nonché due bilancini di precisione.

La perquisizione effettuata presso l’abitazione del conducente dell’auto dava invece esito negativo, per cui lo stesso veniva denunciato in stato di libertà per l’episodio dello spaccio notato in Via Baccaredda.