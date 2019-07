Villanovaforru: il 27 luglio torna “Archeomeet”

Torna “Archeomeet”! A Villanovaforru (sud Sardegna), sabato 27 luglio e domenica 28 luglio 2019, seconda edizione di “Archeomeet. Incontri e scontri sull’archeologia sarda”. “Archeomeet” ha un solo obiettivo, far dialogare i professionisti dell’archeologia con i cultori di questa materia. I cosiddetti “esperti” con i semplici appassionati: un incontro non sempre facile, che in passato ha provocato scintille. Con la giusta moderazione e con un po’ di attenzione, invece, il dialogo è possibile.

Ecco il programma della manifestazione.

Sabato 27 luglio

ore 18.00 – Piazza Costituzione

Presentazione del volume Archeomeet. Archeologia e divulgazione in Sardegna

Fabio Pinna intervista gli autori

Il volume riporta le trascrizioni dei dibattiti tenutisi per la prima edizione di “Archeomeet”, nel 2018. I dibattiti riguardano temi cruciali come il rapporto tra accademia e divulgazione, le connessioni tra archeologia e geologia, il ruolo degli Shardana nella protostoria sarda, i Giganti di Mont’e Prama.

Fabio Pinna è docente di Archeologia Medioevale all’Università di Cagliari e da anni è impegnato nel far dell’archeologia una disciplina partecipata e mezzo di costruzione dell’identità nelle comunità locali. Interverranno gli autori Ilaria Montis, Nicola Dessì, Matteo Tatti, Luigi Sanciu, Alfonso Stiglitz, Fiorenzo Caterini, Maurizio Onnis, Giacomo Paglietti.

ore 19.00 – Piazza Costituzione

I nuragici scrivevano? Discussione sulla scrittura al tempo dei nuraghi

Intervengono: Raimondo Zucca, Gigi Sanna

Modera: Giorgio Galleano

L’esistenza di una scrittura nuragica è da molti anni al centro delle dispute sulla protostoria sarda. Per la prima volta ne discutono in pubblico Raimondo Zucca, archeologo e docente all’Università di Sassari e Gigi Sanna, insegnante e divulgatore. Modera Giorgio Galleano giornalista e inviato del Tg3, autore del recente servizio sui “Tesori troppo nascosti” della Sardegna nella rubrica FuoriTg (bit.ly/2P8HoNi).

Domenica 28 luglio

ore 18.30 – Piazza Costituzione

Archeoastronomia in Sardegna: gli antichi sardi e le stelle

Intervengono: Marina De Franceschini, Michele Forteleoni, Paolo Littarru

Modera: Giorgio Galleano

L’archeoastronomia è una disciplina scientifica accreditata nelle università di tutto il mondo, ma è praticamente assente in Italia. Su questo tema e sulle recenti novità si confronteranno Marina De Franceschini archeologa e autrice delle scoperte archeoastronomiche di Villa Adriana-Tivoli e del Pantheon di Roma, Michele Forteleoni curatore del 2° Convegno internazionale di Archeoastronomia in Sardegna e Paolo Littarru autore del recente libro Il contadino che indicava la luna. Storia di un cambio di paradigma nell’archeologia sarda. Modera ancora il tema Giorgio Galleano.

Ore: 21.30 – Anfiteatro Santa Marina

Recital Dalla Luna ai Menhir

Voce recitante: Rita Atzeri

Musiche e launeddas: Nicola Agus