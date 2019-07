Villamassargia. Si è concluso il 23° Torneo Internazionale di Calcio “Sardinia Cup 2019”

Nella categoria Giovanissimi 2004-2005 la vittoria è andata, dopo un’estenuante partita, alla squadra statunitense del Wake FC, proveniente dal Nord Carolina, la cui squadra ha battuto la Polisportiva Sardara 1983 per 9 a 8 dopo una serie interminabile di calci di rigore e dopo che i tempi supplementari si erano chiusi sull’1-1.

Nella categoria Esordienti 2007-2008 il trofeo è andato all’imbattuta squadra maltese del Mosta FC che ha regolato in rimonta il Portoscuso Calcio dopo essere andata in svantaggio (2-0) nella prima frazione. Il risultato finale è stato di 6 – 3 per i maltesi, che si sono aggiudicato anche l’ambita coppa FAIR PLAY.

Nella categoria Pulcini 2009-2010, con una finale ad alto livello spettacolare tra il Milan Academy Australia e la squadra Belga del Royal Chatelet – Farcienne S.C., a spuntarla sono stati i belgi con il risultato di 6 -3.

Il torneo è stato molto seguito e circa 1500 persone al giorno hanno affollato gli spalti dell’impianto sportivo di Villamassargia.

Notizie, foto, locandina e altro sono presenti sul sito internet ufficiale all’indirizzo www.sardiniacup.it. La manifestazione è organizzata dall’A.S.D. Aiace Telamonio di Assemini con la collaborazione dell’A.S.D. Sulcis United di Villamassargia, il patrocinio del Comune di Villamassargia e sotto l’egida del M.S.P. ITALIA. L’organizzazione è già rivolta all’edizione del prossimo anno che si svolgerà dal 6 al 11 Luglio 2020 e per il quale sono già giunte richieste di partecipazione da diverse nazioni tra le quali Algeria, Australia, Bielorussia, Brasile, Francia, Malta, Perù, Russia, Senegal, Serbia, Spagna, Tunisia Ungheria, U.S.A..