Valledoria: Patria del Cabaret Estivo in Sardegna

Parte il 21 luglio il gemellaggio tra Valledoria ed il programma televisivo di Italia 1 Colorado cafè. All’interno della rassegna “Estate Valledoria 2019” organizzata dal Comune, dalla Pro Loco e dall’assessorato al Turismo con la direzione artistica di Sira Event e FL Comunicazione.

Tre serate all’insegna del divertimento e del cabaret d’autore con Gianluca Impastato, I Panpers e Gianluca Fubelli.

Si parte il 21 con lo show del comico milanese Gianluca Impastato, famoso per la sua partecipazione alle trasmissioni televisive Colorado e Grande Fratello Vip, con il suo spettacolo dal titolo “Gianluca Impastato, 30 anni, fotomodello” che arriva per “demolire l’icona della bellezza a suon di gag e battute”.

Impastato salirà sul palco di“Estate Valledoria 2019” con il meglio del suo repertorio, tra personaggi che regalano la risata assicurata, in un divertente evento a ingresso libero in Piazza del Comune.

L’attore miscelerà giochi di parole, battute, freddure dando vita ad un cocktail di divertimento irresistibile. Gli spettatori potranno così ammirare dal vivo gli sketch di Chicco d’Oliva, improbabile sommelier che trae ispirazione dalle rubriche enogastronomiche dei vari tg nazionali, e Mariello Prapapappo, personaggio ispirato ai programmi televisivi che ambiscono, attraverso sensazionali scoperte, a svelare misteri irrisolvibili.

ll divertimento sarà di casa anche il 7 Agostocon la presenza di Andrea Pisani e Luca Peracino in arte I Panpers e il 13 agosto di Gianluca Fubelli “Scintilla”.

Biografia

Gianluca Impastato è un comico e blogger nato a Milano il 21 novembre 1971. Ha una sorella di nome Debora che lo ha reso zio ed è molto legato alla sua famiglia, la quale non smetterà mai di ringraziare per l’appoggio datogli quando ha deciso di fare il comico.

È diplomato all’ISEF Lombardia e laureato in Scienze Motorie, infatti prima di intraprendere il suo attuale lavoro, lavorava in una palestra.

Tra le sue passioni c’è, da buon sportivo, la corsa nel tempo libero. Gli piacciono i cani e non rinuncia mai ad un bicchiere di vino in compagnia.

A proposito di quest’ultimo piacere della vita, Gianluca scrive su Il contavino che non è propriamente un sito quanto piuttosto un blog.

L’ex concorrente del Grande Fratello VIP è alto 1.83 metri e pesa circa 75 Kg. Come si è visto anche all’interno della Casa, tiene molto alla sua forma fisica.

Per dieci lunghi anni, nella vita di Gianluca Impastato, c’è stata una donna misteriosa la cui identità rimane appunto sconosciuta. È stato lui stesso a rivelare ai suoi coinquilini nella Casa del Grande Fratello VIP di essersi sposato un po’ di anni fa e di aver anche divorziato. Il matrimonio è durato solo tre anni e il comico ha affermato di non aver mai amato sua moglie e di averlo capito solo quando ha incontrato una persona che lo ha fatto innamorare veramente.

Dall’unione con la sua ex moglie è nato un figlio. Seppur i due si siano lasciati, sono in ottimi rapporti soprattutto perché la donna ha trovato un nuovo amore.

Impastato, dopo questa dichiarazione a cuore aperto, si tiene lontano dal gossip. Dunque non sappiamo se è ancora fidanzato con la donna che lo ha fatto innamorare oppure no.La carriera da comico per Gianluca Impastato inizia con I Turbolenti, gruppo fondato insieme con Gianluca Fubelli tra il 1997 e il 1998. Dopo vari premi ricevuti insieme al gruppo, Impastato nel 2003 sale sul palco di Colorado e rimane per tutte le edizioni successive. Qui ha presentato diversi personaggi molto apprezzati da tutto il pubblico, come Chicco D’Oliva e Mariello Prapapappo.

Nel frattempo ha partecipato a Paperissima Sprint e Guida al Campionato; è stato, inoltre, attore in diverse serie televisive (Medici miei, Così fan tutte, Fratelli Benvenuti,ecc….) e film (Eccezzziunale… veramente – Capitolo secondo… me, Treddy Movie, ecc….).

Non solo cinema e teatro, perché Gianluca Fubelli è anche uno scrittore. Nel 2010, infatti, ha pubblicato due libri, Che tracannata signori! e Il manuale dei TurboTabbis.

Nel 2017 ha preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello VIP ma è stato squalificato per aver violato il regolamento