Tutti gli appuntamenti in programma alla Mem dall’8 al 21 luglio

Di seguito tutti gli appuntamenti da programma presso la Mem dall’8 al 21 luglio. Un programma bisettimanale, delle iniziative culturali della MEM – Mediateca del Mediterraneo al civico 164 di via Mameli a Cagliari.

Mostra documentaria della rivista “Epoca” (anni 50-60). Collezione della Biblioteca di Studi Sardi.

Spazio accoglienza, piano terra

Mostra fotografica “Mandela Day Sardegna” dedicata a Mandela (visitabile dall’11 al 25 luglio)

Spazio mostre, piano primo

8 lunedì

9,00-14,00

Corso di formazione (riservato ai dipendenti comunali)

Spazio eventi, piano secondo

9 martedì

15,00-18,00

Laboratorio Officina Europea (iscrizioni chiuse)

Spazio eventi, piano secondo

18,30-19,30

Inaugurazione mostra fotografica dedicata all’artista Andrea Medde “di Mare, Pietra e Argento” (visitabile presso la Scalinata della MEM dall’11 al 25 luglio)

Archivio Multimediale, piano terra

11 giovedì

17,30-18,30

Conversazioni in lingua inglese “Chat with us” (aperto a tutti)

Spazio Informa&Orienta, piano terra

15 lunedì

18,00-19,30

Presentazione del volume “Acquatreck in Sardegna” di Corrado Conca (aperto a tutti)

Spazio eventi, piano primo

16 martedì

8,30-14,30

Corso di formazione (riservato ai dipendenti comunali)

Spazio eventi, piano secondo

10,00-12,30

Conferenza stampa di presentazione del Progetto “Karalis in Mare in Cielo in Terra”

Spazio eventi, piano primo

16,30-19,30

Presentazione del libro “Conversazioni con l’inconscio” di Roberto Dondoli (aperto a tutti)

Spazio eventi, piano primo

15,00-18,00

Laboratorio Officina Europea (iscrizioni chiuse)

Spazio eventi, piano secondo

17 mercoledì

9,00-14,00 / 15,00-18,00

Tavola rotonda “Memoria, identità, erranza nella poesia francese e francofona contemporanea” coordinata e diretta da Mario Selvaggio (aperto a tutti)

Spazio eventi, piano primo

18 giovedì

17,30-18,30

Conversazioni in lingua inglese “Chat with us” (aperto a tutti)

Spazio Informa&Orienta, piano terra

19 venerdì

18,00-19,00

Inaugurazione mostra fotografica “Mandela Day Sardegna”

19,00-19,30

Presentazione della raccolta di poesie “Rosa Negra” di Amilcar Cabra

(eventi aperti a tutti)

Spazio eventi, piano primo