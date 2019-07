Torino: al via il 3 agosto il “Basta Corrida Veg Tour”

“Basta Corrida Veg Tour 2019″ partirà da Torino il 3 agosto e terminerà il 19 agosto 2019 con l’arrivo a Madrid.

L’ importante evento, unico nel suo genere, è alla sua quarta edizione e nasce con il proposito di sensibilizzare contro la corrida e ogni manifestazione di tauromachia oltre che diffondere la scelta vegana. Organizzatore del tour biennale è il ciclista vegano Paolo Barbon che percorrerà in bici con altri atleti la tratta di 2.700 km da Torino a Madrid: una sfida epica e coraggiosa lungo la costa mediterranea.

Durante il percorso si faranno diverse grandi manifestazioni a Madrid e Pamplona organizzate dai movimenti locali contro la corrida e la tauromachia. C’è molta attesa per questo tour che rappresenta una protesta sportiva e scenografica molto partecipata da parte del popolo antitaurino di Italia, Francia e Spagna diffusa anche dai media. Molti ciclisti dilettanti hanno già deciso di unirsi alla squadra anche per brevi tratte come simbolico contributo alla causa.

Paolo Barbon a pochi giorni dalla partenza commenta: “Per affrontare questo percorso che prevede anche faticose tratte in salita ci si deve sottoporre ad allenamenti e costanti e faticosi e la soddisfazione mia e della squadra di atleti vegani è quella di dimostrare e far comprendere alle persone che questa violenza è priva di significato, eticamente incompatibile e la resistenza alla corrida sta crescendo in tutto il mondo”.

Un sondaggio pubblicato nel 2016 ha dimostrato che l’81% degli spagnoli non vuole la corrida e negli ultimi anni ci sono state diverse grandi manifestazioni a Madrid e Pamplona organizzata dal movimenti locali con decine di migliaia di partecipanti tradizione.

Anche quest’anno LEAL Lega Antivivisezionista patrocina il Basta Corrida Veg Tour riconoscendosi nelle finalità di abolizione della tauromachia, rispetto per ogni specie animale e nella scelta vegana come scelta etica.

Per interviste Paolo Barbon 3478594552

brbpla66@gmail.com

www.bastacorrida.com