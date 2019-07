Tonara: denunciato 30enne per guida in stato di alterazione psicofisica

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Tonara, nell’ambito del piano di vigilanza sulla sicurezza stradale disposti dal Comando Provinciale di Nuoro.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tonara, durante un posto di controllo, hanno fermato un 30enne del posto, avendo mostrato evidenti segni di alterazione psico-fisica, è stato sottoposto ad esame tossicologico risultando positivo all’assunzione di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

Da controlli più approfonditi ed a seguito di perquisizioni veicolari e domiciliari, l’uomo veniva trovato in possesso di 12 gr. di marijuana e un flacone di metadone.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e per il 30enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per guida in stato di alterazione psico-fisica e segnalato alla Prefettura di Nuoro quale assuntore di sostanza stupefacente.