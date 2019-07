Tolo Green e Cooperativa Produttori Arborea insieme per sviluppare sinergie per l’alimentazione dei bovini

Un nuovo progetto di ricerca per valutare gli effetti della somministrazione di spirulina negli allevamenti di bovini. Questo l’obiettivo della collaborazione fra Tolo Green, i più importanti produttori europei di Spirulina, e Cooperativa Produttori Arborea, leader in Sardegna per la produzione di carne bovina.

La Spirulina sarà utilizzata come integrazione funzionale per l’alimentazione di vitelli neonatali, con l’obiettivo sia di migliorare la salute e la crescita dell’animale, sia di fornire al consumatore un prodotto con migliori caratteristiche nutrizionali. Un’innovazione per il settore zootecnico che garantirebbe inoltre processi sostenibili ed economicamente vantaggiosi, attraverso l’uso di materie prime green e carbon-negative.

L’intuizione – se confermata dai programmi di ricerca avviati anche grazie al supporto scientifico del Dipartimento di Scienze Zootecniche dell’Università di Sassari – avrebbe un impatto importante per la sostenibilità degli allevamenti di bovini e aprirebbe la strada a successivi step di sperimentazione che potrebbero coinvolgere animali in altre fasi critiche del ciclo produttivo (pre e post partum), fino all’impiego su bestiame in piena lattazione.

Le microalghe rappresentano, in virtù della propria composizione chimica, un’alternativa economicamente ed ecologicamente sostenibile sia alle proteine di origine animale che di origine vegetale da utilizzare nell’ambito della mangimistica, in particolare per gli allevamenti di bovini. La presenza di numerose sostanze biologicamente attive, infatti, conferisce loro un potenziale pressoché illimitato in termini di sostituzione e/o integrazione all’alimentazione tradizionale degli animali.

Il progetto di ricerca, in particolare, analizzerà il contributo della somministrazione di Spirulina nell’alimentazione dei vitelli neonatali per lo sviluppo del rumine, che, avvenendo in maniera più rapida, amplificherebbe di riflesso l’efficienza dell’intero sistema digerente. Verrebbe così favorito un miglior apporto di nutrienti anche in questa delicata fase di vita del bovino nella quale, spesso, si rischia di praticare lo svezzamento prematuramente, con conseguente indebolimento dei vitelli, più soggetti al rischio di patologie.

TOLO Green è una società fondata nel 2009 del Gruppo TOLO, già presente nel mercato con un rilevante track record come advisor e investitore finanziario, e dedicata allo sviluppo e alla gestione di investimenti nel mercato dell’energia rinnovabile.

Il modello di business della società negli ultimi anni si è focalizzato sulla valorizzazione degli impianti di produzione di microalghe esistenti e nel potenziamento degli stessi.

Il gruppo opera sul mercato attraverso due marchi, Hyperfood, che opera come produttore B2B nella produzione di Spirulina a fini alimentari, di allevamento e per l’agricoltura e Livegreen, marchio di altissima qualità distribuito in maniera selettiva sul mercato alimentare.

Cooperativa Produttori Arborea è un’importante realtà del sistema agroalimentare sardo, con circa 200 soci tra ordinari e di settore (OP Carne e OP Ortofrutta) e con un fatturato annuale di circa 40 milioni di euro.

L’obiettivo della Cooperativa Produttori Arborea è quello di garantire continuità alla propria storia e di aprirsi alle esigenze dell’agricoltura e dell’allevamento in tutta la Sardegna, fornendo opportunità importanti alla crescita del sistema agro-zootecnico sardo, grazie anche alla creazione di una filiera Carne di Bovino Nato e Allevato in Sardegna.

Rosy Massa