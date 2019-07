Tempio Pausania-La verità sulla droga

Con l’idea di contribuire a far vivere vacanze migliori e senza il dramma della droga ai tanti turisti che frequentano le affascinanti e misteriose località dell’interno della Sardegna, i volontari della Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology, hanno scelto la località di Tempio Pausania, situata al centro della Gallura, a pochi chilometri dalle inconfondibili spiagge della Costa Smeralda e ai piedi del monte Limbara, famoso per le sue sorgenti d’acqua minerale.

Tempio è stata scelta per divulgare il messaggio di combattere contro la droga attraverso la distribuzione dei centinaia di libretti “la verità sulla droga” nelle strade del centro cittadino.

Purtroppo, la costante opera di distruzione della salute protratta dagli spacciatori, mette a rischio i ragazzi e, soprattutto in periodi di vacanza, nei luoghi di villeggiatura, i drammi possono avere effetti amplificati perché magari la vittima diventa una persona che sta passando qualche giorno lontano da casa.

L’idea secondo cui tramite lo sballo ci si possa divertire è esattamente ciò contro cui bisogna battersi. Parlando con i consumatori certamente è facile sorridere sentendo parte della storia raccontata, ma la corsa dei consumatori di droga finisce sempre in situazioni in cui nessuno vorrebbe trovarsi.

“La droga è l’elemento più dannoso presente nella nostra cultura attuale” disse il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard.

Questo il motivo per cui i volontari, in un’iniziativa come quella che verrà fatta nella giornata di mercoledì 10 luglio a Tempio Pausania, si muoveranno per promuovere un unico ideale: vivi libero dalla droga.