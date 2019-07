Su Radio Internazionale Costa Smeralda “Il Grano e la Volpe” di Raffaele Manco e Vincenzo Guerrizio

Su Radio Internazionale Costa Smeralda, Venerdì 26 Luglio alle ore 11.30 andrà in onda una lunga intervista a Peppino Sedda, fratello di una delle vittime dell’incidente del 2 marzo 1994 al Largo di Costa Rei che dopo 24 anni continua ad essere avvolto dal mistero . In studio anche Samantha Giusti giornalista.

Venerdì 26 luglio ma alle 20 30 ,all’ Anfiteatro Comunale di Ottana in via della libertà 66 grazie alla straordinaria sensibilità del Comune e della Pro Loco di Ottana e della Pro loco si terrà la proiezione del documentario Il Grano e la volpe di Raffaele Manco e Vincenzo Guerrizio.

Un resoconto oggettivo del mistero che avvolge l’ abbattimento dell elicottero della finanza Volpe132 ,avvenuta la notte del 2 marzo del 1994 a largo di Costa Rei. Quattro i testimoni oculari.Dei corpi delle vittime, Gianfranco Deriu e Fabrizio Sedda, nessuna traccia. Dell’ elicottero solo pochi resti restituiti dal mare in zona diversa e lontana rispetto al punto di caduta .

Ottana, città natale di Fabrizio Sedda, ospita la proiezione del documentario affinché rimanga viva nella memoria questa tragica vicenda che 24 anni dopo ancora non ha trovato giustizi,a per ricordare che ,come i resti riportati dal mare così la verità è destinata a riaffiorare oltre ogni tentativo umano di occultarla.

Alla proiezione seguirà un dibattito e sarà presente Peppino Sedda fratello di Fabrizio Sedda.

Sarà possibile seguire la puntata condotta da Maria Pintore, direttore dell’emittente, sulle frequenze 92,8 – 100,5 -96,00 in Fm, dallo streaming www.radionternazionale.it , sugli autobus a#Aspo di Olbia e dalla App Olbia City Coast Emeralda, oltre che in diretta video sulla pagina Fb @radiointernazionale CostaSmeralda la tua radio da sempre.