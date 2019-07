Stintino: mercoledì 17 luglio l’evento “Interlude in Jazz”

Tornano con l’evento d’eccezione “Interlude in jazz” le lezioni-concerto di StintinoJazz&Classica. Mercoledì 17 luglio alle 21, sul lungomare Colombo sotto largo Cala d’Oliva, 10 musicisti si riuniscono nel supergruppo Roberto Spadoni&friends, guidato dal docente del corso di Musica d’insieme jazz in corso di svolgimento a Stintino. La formazione, totalmente inedita e che si esibirà esclusivamente in questa occasione, comprende Annamaria Carroni (flauto), Giovanni Sanna Passino (tromba), Dante Casu (sax alto, clarinetto), Luca Chessa (sax tenore), Roberto Mura (corno), Giorgio Beberi (Sax baritono), Roberto Spadoni (chitarra), Alessandro Zolo (contrabbasso), il giovane Federico Pintus (batteria) e, come special guest al pianoforte, il maestro Bruno Tommaso, docente di Teoria jazz ai seminari di Stintino. In programma grandi classici e inediti firmati dai maestri.

Ad aprire la serata sarà un gruppo di giovani studenti del corso Jazz del Conservatorio di Sassari: Simone Faedda (chitarra), Michele Sanna (basso elettrico) e Bruno Brozzu (batteria), capitanati da Bianca Frau alla voce.