Stintino: giovedì 11 luglio ultimo concerto di StintinOpera

Giovedì 11 luglio, dalle 21, la sala conferenze del Museo della Tonnara di Stintino ospita il concerto conclusivo di StintinOpera, la masterclass di Canto lirico tenuta dal basso Roberto Scandiuzzi e inserita nel ciclo di seminari Stintino Jazz&Classica. Gli allievi proporranno arie d’opera studiate in un’intensa settimana di lezioni frontali in cui hanno affinato tecnica e repertorio vocale. Il programma prevede noti brani, tra gli altri, da Verdi, Mozart, Rossini e Donizetti. L’ingresso è libero e gratuito, come tutti gli eventi di StintinoJazz&Classica.

Da sabato 13 luglio prenderanno il via i corsi di Musica d’insieme e Teoria Jazz, tenuti da Roberto Spadoni e Bruno Tommaso, e di Musica d’insieme per strumenti ad arco col maestro Pietro Scalvini.