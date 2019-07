Stintino.Domani risate in piazza con Pino e gli Anticorpi

Sarà una serata di cabaret, musica e divertimento per i bambini domani, 13 luglio, in largo Cala d’Oliva. A tenere compagnia ai già tanti vacanzieri presenti nella località turistica ci saranno il duo Pino e Gli Anticorpi, i trampolieri di FalluDù e il Dj Fabrizio Solinas.

Michele e Stefano Manca alle 22 presenteranno lo show “Pino e gli Anticorpi, il meglio di”, un distillato dalle annate migliori e delle gag che da tempo accompagnano i due comici sassaresi.

I due fratelli Manca da più di vent’anni portano i loro personaggi in giro per i teatri italiani ma anche in Francia, Spagna e Germania, passando per piazze e programmi televisivi.

Prima dello spettacolo, il pubblico potrà godere di un po’ di buona musica e alle 19 spazio dedicato a bambini e ragazzi con l’associazione Atuttotondo che porterà tanta allegria e divertimento. Per l’occasione, in piazza arriveranno speciali animatori e trampolieri di FalluDù.

Infine, dopo il cabaret, torna DJ Fabrizio Solinas a fare ballare il pubblico sotto il cielo di Stintino.

Gli appuntamenti con l’estate stintinese proseguiranno, sempre in largo Cala d’Oliva, il 15 luglio alle 22 con Hope Hope Hoplà e il Teatro del Sottosuolo, quindi ancora il 22 luglio dalle 21,30 con la Funky Jazz Orchestra e Fallu Dù parade che si esibiranno con una parata itinerante, partendo da largo Cala d’Oliva. Il 29 luglio con Diego Draghi per andare tutti Fuori pista.

Il 23 e il 30 luglio la banchina del porto vecchio farà da palco al Cinema sotto le stelle con due spettacoli tutti da scoprire a partire dalle ore 21,30.

Il pubblico delle grandi occasioni è atteso anche per la Sagra del tonno e per Note d’autore il 27 luglio dalle 19,30, in piazza dei 45.