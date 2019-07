Stintino: domani alle 21 al MuT il primo concerto per il StintinoJazz&Classica

Sarà la sala conferenze del Museo della Tonnara ad ospitare domani, mercoledì 10 luglio alle 21, la prima delle lezioni-concerto di Stintino Jazz&Classica 2019, il ciclo di seminari in corso di svolgimento nel borgo dei pescatori. Annamaria Carroni (flauto e ottavino) e Gianluca Paschino (pianoforte) eseguiranno un programma che attraversa epoche e continenti: dalle Danze popolari ungheresi di Bela Bartók alla Sonata in sol minore per flauto e cembalo BWV1020 di Johann Sebastian Bach, fino alla Sonata per flauto e pianoforte op. 167 di Carl Reinecke. Vera perla della serata sarà l’esecuzione, in prima mondiale, di Risalita dal Maelstrom per ottavino e pianoforte, una composizione originale di Bruno Tommaso, anche lui tra i docenti di StintinoJazz, scritta per questo evento.

Il concerto, come tutti gli appuntamenti di Stintino Jazz&Classica, sarà gratuito e aperto a tutti.