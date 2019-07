Stintino. Arriva Marea – Pane, Mare & Spirits: il nuovo format dell’accoglienza

La mixology in riva al mare, i panini nati da ricette classiche rivisitate in chiave pop, il pane prodotto in esclusiva dallo chef stellato Niko Romito, un servizio per ordinare direttamente dal proprio ombrellone, aperitivi in musica e molto altro ancora.

Lungo la spiaggia de La Pelosa, di fronte al noto Hotel Rocca Ruja di Stintino, nasce una nuova forma di ospitalità, dalla concessione balneare alla ristorazione, per terminare con gli aperitivi musicali sulla spiaggia.

Tutto racchiuso in Marea – Pane Mare & Spirits, idea dell’imprenditore romano Federico Del Moro che, affiancato nello sviluppo del format dal creativo manager Valerio Albrizio, ha dato vita ad uno spazio unico ed è prossimo ad esportare il suo modello anche nella penisola. “Qui c’è il mare più bello del mondo – esordisce Del Moro – e quando abbiamo visitato la spiaggia del Gabbiano, a pochi passi dalla Pelosa, abbiamo capito l’enorme potenziale di questa struttura”.

Supportati nella visione di questa realtà dalla cordata Club Esse, che ha creduto da subito nel progetto, Del Moro e Albrizio hanno fatto di un territorio baciato dalla fortuna per il contesto paesaggistico di valore, e unico al mondo, una location esclusiva. “Qui non può esserci un classico bar sulla spiaggia – prosegue Del Moro – ma un servizio completo ed unico che vogliamo mettere a disposizione di tutti, non solo di chi viene a trascorrere le vacanze ma anche di chi vuole passare una giornata in completo relax. Abbiamo realizzato una suite vista spiaggia, a disposizione dei clienti, abbiamo un menù che associa i pane e mare all’arte della miscelazione. Per tutta la parte mixology possiamo contare sulla grande esperienza di Valerio Albrizio e del suo team, Samuele Montesanti e Valeria Tummolo, che hanno ideato i nostri speciali drink Marea. Qualcosa che non c’era e ora c’è e siamo felici di poterlo fare in un contesto come quello di Stintino, dove si sentiva l’esigenza di offrire un servizio completo e innovativo”.

“Senza pensieri” è il motto che accompagna la nuova esperienza stintinese che parte dalla giornata di mare, nei lettini sulla spiaggia, nel bar American style, nel ristorante, nei campi di Beach volley, e termina con il tramonto in musica nell’High Beach, spazio arredato con letti a baldacchino (canopy bed) e tavoli, e bar che offrono drink dal tramonto fino all’una. Tutto accompagnato dalla musica dei dj. Tutto in un unico posto, per vivere la giornata al massimo, dall’alba al tramonto.