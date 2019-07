Stand Up Paddle: l’Euro Tour sbarca in Italia

Che la X edizione dell’Open Water Challenge fosse destinata a diventare un evento di richiamo internazionale lo si era già capito con l’annuncio dello svolgimento del Formula KiteEuropean Championship. Adesso però, Torregrande ed Oristano, sono pronte a fare il bis con l’inserimento della Sinis SUP Marathon tra le tappe dell’Euro Tour! Una grande novità che rendeancor di più l’OWC l’evento di punta nel calendario di Oristano Città Europea dello Sport 2019.

Dal 20 al 22 settembre sisvolgerà questa speciale edizione della Sinis SUP Marathon, la Long Distance di 14km che costeggia l’antico insediamento (ora sito archeologico) di Tharros, un anfiteatro naturale affacciato sul mare e delimitato dall’istmo di Capo San Marco.

Storia, tradizione, livello di organizzazione, location, hanno convinto il comitato organizzatore dell’Euro Tour ad inserirla tra le tappe della kermesse che unisce tutte le prove di Stand Up Paddle Racing più prestigiose d’Europa.

Non è la prima volta che questa Long Distance si impone a livello internazionale. Lo scorso anno Torregrande era stata scelta come sede ospitante dell’EuroSUP, il Campionato Europeo Assoluto di Stand Up Paddle Racing e SUP Wave, che ha visto gareggiare i più forti pro rider del Continente.

E anche quest’anno torneranno, ancora più agguerriti, alla ricerca di punti utili per il Ranking dell’Euro Tour e per accaparrarsi il montepremi complessivo di 3.000,00 euro.

È già possibile iscriversi alla gara, compilando il form disponibile a questo link:

http://www.openwaterchallenge.it/it/sup-festival/

Come già annunciato, la Sinis SUP Marathon rientrerà all’interno dell’OWC SUP Festival, una festa all’interno della festa! Tre giorni dedicati al mondo dello Stand Up Paddle con attività collaterali, musica e intrattenimento.Il tutto incorniciato da un ambiente di festa e dall’immancabile tradizione sarda. Si svolgeranno inoltre interessanti Clinic con gli atleti professionisti, sarà possibile testare le attrezzature dei principali brand di Stand Up Paddle e godere di una manifestazione storica e unica nel suo genere.

Anche a livello di competizioni, laSinis SUP Marathon non sarà l’unica prova. Sabato 21 sono previste una Sprint Race e soprattutto un’inedita prova Crono Team Race aperta a Pro Rider ed amatori, che vedrà la realizzazione di un nuovo format di gara, entusiasmate e coinvolgente. Domenica 22 sarà invece la volta della Long Distancee di una prova più breve, di 8 km con partenza da Tharros, aperta a tutti, adulti e ragazzi, e a tavole di ogni tipo, materiale e lunghezza. Sarà l’atto conclusivo dell’OWC SUP Festivaled avrà una sola parola d’ordine: divertimento garantito.