Spiagge più sicure e accessibili nel comune di San Vero Milis

Le job sono state affidate a Nesos Rent, società di noleggio sup e canoe a Sa Rocca Tunda, e a Is Benas Surf Club, scuola di surf con noleggio di tavole e sup a S’Anea Scoada. Gli operatori si sono resi subito disponibili ed entusiasti nel poter prendere in consegna le job da mettere a disposizione gratuitamente a chi ne avrà bisogno e a dare loro il loro supporto nell’utilizzo. E’ giusto ricordare che anche sul lungomare Madriola/Putzu Idu, l’associazione MET offre lo stesso servizio con una job acquistata dai soci e disponibile per tutti.