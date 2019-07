Sorradile. Quinta Edizione Premio Biennale “Lago Omodeo – Noi Sardi nel Mondo

l sapere dei sardi che ci premia è lo slogan della V edizione del Premio Biennale Lago Omodeo – Noi Sardi del mondo che si svolgerà dal 26 al 28 luglio nella suggestiva cornice di Sorradile, piccolo borgo nel cuore del Barigadu. Tre giorni di eventi dedicati al Mediterraneo, all’acqua, alle Isole, alle donne, alle tradizioni, all’enogastronomia, alla cultura, alla musica e al giornalismo, che culmineranno con il conferimento del Premio a tre personalità che hanno reso lustro e prestigio alla Sardegna nel mondo: la giornalista Barbara Serra, lo scienziato Ciriaco Goddi e il musicista-compositore Stefano Guzzetti.

Tre nomi di spicco nel panorama internazionale: Barbara Serra, nata a Milano da padre sardo e madre siciliana, è stata la prima conduttrice non madrelingua inglese a condurre un TG nel Regno Unito. Dopo aver lavorato alla BBC e a Sky News, dal 2007 è il volto dell’emittente araba Al Jazeera English, per la quale ha condotto importanti inchieste giornalistiche (Washington, Striscia di Gaza, Israele e Cisgiordania).

Nato a Nuoro e cresciuto a Orune, Ciriaco Goddi vanta un prestigioso curriculum: l’Università di Harvard negli Stati Uniti è il trampolino di lancio per farlo diventare, nell’arco di pochi anni, un ricercatore di fama mondiale. Nel 2019, il suo team pubblica la prima immagine di un buco nero al centro della galassia M87 nell’ammasso della Vergine.

Il terzo riconoscimento va a Stefano Guzzetti, musicista e compositore apprezzato anche negli Stati Uniti e in Giappone. Vanta il record di 32 milioni di ascolti su Spotify e la sua produzione spazia dalle colonne sonore per il cinema alla musica elettronica. Guzzetti è considerato uno dei più interessanti compositori e pianisti della scena neoclassica internazionale e le sue note hanno stregato anche gli stilisti Dolce&Gabbana, che l’hanno voluto a Palermo per animare in musica una memorabile serata di Alta moda.

Il programma (allegato) della tre giorni è ricchissimo: si parte venerdì 26 luglio, alle ore 16, con il benvenuto presso la Mostra archeologica “Su Monte” e con una serata musicale (ore 21) dedicata alle donne del Mediterraneo e all’artista Andrew Vicari, che avrà fra i protagonisti la cantante Claudia Aru. Nella seconda giornata (sabato 27), alle ore 10, spicca la Tavola rotonda “LE DONNE DELLE ISOLE – tra storia, cultura, ambiente, turismo ed enogastronomia”, con rappresentanti delle principali realtà insulari del Mediterraneo. Numerose le proposte per la giornata, dall’esposizione di artigianato artistico alla 8 Km di corsa sul Lungolago.

Il momento clou sarà alle ore 21, con la sfilata di moda delle sorelle Piredda e, a seguire, il conferimento del Premio biennale “Lago Omodeo – Noi sardi nel mondo” e della cittadinanza onoraria del Comune di Sorradile a Serra, Goddi e Guzzetti.

Domenica 28 luglio, sempre nella struttura turistica Il borgo del lungolago, alle ore 11 una tavola rotonda su “Libri da gustare – osteria letteraria”, pensata per valorizzare il confronto sul nostro patrimonio enogastronomico e sul suo “racconto”, con la partecipazione del giornalista enogastronomo Gian Piero Pinna, che farà un’escursione storica sulla cucina sarda e su quella oristanese a seguire Showcooking “Cibo buono e autentico”, con degustazione dei prodotti tipici locali.

Rosy Massa