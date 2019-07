Sorradile. Quinta Edizione Premio Biennale “Lago Omodeo – Noi Sardi nel Mondo

“Il Lago Omodeo, è diventato un elemento identitario del nostro territorio e noi abbiamo voluto mettere in risalto le caratteristiche di questa importante risorsa idrica, organizzando sulle sue rive questa importante manifestazione”, ha detto il sindaco di Sorradile, Pietro Arca nel corso della conferenza stampa di presentazione del Premio Biennale “Lago Omodeo – Noi sardi nel mondo”, che mira anche a porre in risalto i meriti dei cittadini originari della Sardegna, capaci di dar lustro alla comunità con attività e opere di natura sociale, economica, culturale, sportiva e artistica, contribuendo così a valorizzare l’immagine della Sardegna sul piano internazionale.

L’evento, arrivato alla quinta edizione, è previsto da venerdì 26 a domenica 28 luglio 2019, le intenzioni degli organizzatori, sono quelle di valorizzare un territorio dal grande valore ambientale, naturalistico e turistico, come quello del Lago Omodeo, coinvolgendo le isole di Sicilia, Corsica, Baleari, Malta e Cipro, sviluppando un filo conduttor relativo alle donne delle isole. La tre giorni del Premio Biennale “Lago Omodeo – Noi sardi nel mondo”, comprende un ricco programma di iniziative, che includono tavole rotonde tra storia, cultura ed enogastronomia, passeggiate gastronomiche e degustazioni di prodotti d’eccellenza, oltre a momenti di animazione musicale.

I destinatari del premio che verrà consegnato sabato 27 luglio, sono tre personaggi di spicco nel panorama internazionale: Barbara Serra, nata a Milano da padre sardo e madre siciliana, è stata la prima giornalista, non di madrelingua inglese, a condurre un TG nel Regno Unito. Dopo aver lavorato alla BBC e a Sky News, dal 2007 è il volto dell’emittente araba Al Jazeera English, per la quale ha condotto importanti inchieste giornalistiche (Washington, Striscia di Gaza, Israele e Cisgiordania).

Anche Ciriaco Goddi, nato a Nuoro e cresciuto a Orune, vanta un prestigioso curriculum. L’Università di Harvard negli Stati Uniti, per lui è stata un vero trampolino di lancio, che nel giro di pochi anni, lo ha fatto diventare, un ricercatore di fama mondiale. Nel 2019, il suo team ha pubblicato la prima immagine di un buco nero al centro della galassia M87 nell’ammasso della Vergine. Il terzo riconoscimento, è stato assegnato a Stefano Guzzetti, un musicista e compositore, molto apprezzato anche negli Stati Uniti e in Giappone. Vanta un prestigioso record di 32 milioni di ascolti su Spotify e la sua produzione spazia dalle colonne sonore per il cinema, alla musica elettronica. Guzzetti è considerato uno dei più interessanti compositori e pianisti della scena neoclassica internazionale e le sue note hanno stregato anche gli stilisti Dolce&Gabbana, che l’hanno voluto a Palermo per animare una memorabile serata di Alta moda con la sua musica.

Questi gli eventi programmati dall’amministrazione guidata da Pietro Arca, si comincia Venerdì 26 luglio, alle ore 16 con la Mostra archeologica Su Monte, con le testimonianze della storia antica di Sorradile. Alle ore 21, nella Piazza Comunale, Musiche e canti in omaggio alle donne del Mediterraneo e all’artista Andrew Vicari, con un concerto di Claudia Aru.

Sabato 27 luglio, alle ore 10, al Centro di Aggregazione Sociale “Diverse abilità in arte”, con le produzioni artistiche femminili della Sardegna, a cui seguirà una tavola rotonda su “Le donne delle Isole – tra storia, cultura, ambiente, turismo ed enogastronomia”, a cui parteciperanno rappresentanti delle principali isole del Mediterraneo. Alle ore 17, sul Lungolago, 8 Km di corsa sul Lago Omodeo, a cura del Marathonclub di Oristano, in collaborazione con l’UISP e dimostrazioni di tiro con l’arco ad opera degli arcieri Sher-dan Arcu Aristanis. Alle ore 21, nelle terrazze de Il borgo sul lago, “I colori del Mediterraneo”, sfilata di moda con le creazioni delle sorelle Piredda, a cui seguirà il conferimento del premio biennale “Lago Omodeo – Noi Sardi nel Mondo”, alla giornalista, Barbara Serra, allo scienziato, Ciriaco Goddi e al musicista – compositore, Stefano Guzzetti. Presenterà l’evento Incoronata Boccia, quindi, spazio ad animazione musicale e degustazione di prodotti tipici e alle ore 22 premiazione dei vincitori della 8 Km di corsa sul Lago Omodeo, degustazione di piatti tipici e spettacolo musicale col trio formato da Francesca Corrias, voce, flauto e chitarra, Filippo Mundula al contrabasso e Pier Paolo Frailis alla batteria, che proporranno un repertorio di brani originali e della tradizione popolare brasiliana. Domenica 28 luglio, sempre nella struttura turistica Il borgo del lungolago, alle ore 11 una tavola rotonda, presieduta dal sindaco Pietro Arca, su “Libri da gustare – osteria letteraria”, pensata per valorizzare il confronto sul nostro patrimonio enogastronomico e sul suo “racconto”. Al tavolo dei relatori sono stati chiamati dei personaggi di tutto rispetto, come Roberta Deiana, Food stylist e autrice di cucina. Ha pubblicato diversi libri, tra cui un manuale di impiattamento, due saggi sul cibo in letteratura e una raccolta di ricette «à la manière de»: Piccolo ricettario per cuochi perdigiorno (Premio Selezione del Bancarella Cucina 2011). Partecipa spesso come giudice a trasmissioni di cucina come Hell’s Kitchen. Gian Piero Pinna, giornalista enogastronomo che ha al suo attivo alcuni libri tra cui “Storia della cucina sarda e oristanese”, oltre a numerosi articoli di carattere enogastronomico. Per i suoi meriti professionali, è stato chiamato ad insegnare in prestigiose scuole alberghiere della penisola e della Sardegna. Pietro Paolo Arca, Fiduciario di Slowfood Oristano. Già apprezzato tecnico dell’agenzia Laore, da anni presidente della Giuria del Premio per l’olio extravergine d’oliva Montiferru. A seguire Showcooking “Cibo buono e autentico”, con degustazione dei prodotti tipici locali, durante la quale la chef Marina Ravarotto, proporra tre sue rielaborazioni di piatti tipici sardi.