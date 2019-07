Solfiti nei polpi congelati richiamati dai supermercati Auchan

Ripercussioni sulla salute del consumatore

Auchan ha diffuso l’avviso di richiamo di un lotto di polpi indopacifici eviscerati e congelati a marchio Genepesca per la presenza di solfiti non dichiarati in etichetta. I polpi eviscerati congelati interessati sono venduti in confezioni sottovuoto da 500 grammi con il numero di lotto L9108CG con scadenza 31-07-2020. Il prodotto di provenienza indopacifico richiamato è stato prodotto da Vis Industrie Alimentari Spa, in provincia di Teramo, nello stabilimento contrada Vallecupa a Controguerra. I solfiti sono additivi che hanno una duplice funzione: sono conservanti perchè rallentano la moltiplicazione di talune specie di microrganismi e sono anche antiossidanti; la normativa vigente ne ammette l’utilizzo in determinati alimenti e a determinate dosi massime.

Nei polpi eviscerati i solfiti vengono aggiunti per rallentare il processo di annerimento della testa che ne abbassa inevitabilmente il valore commerciale. A scopo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda alle persone allergiche ai solfiti di non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato.

Pertanto consiglia i consumatori, quando si va in pescheria o nei supermercati, di preferire il prodotto fresco. Infatti è stato stimato che circa l’ 1% della popolazione è sensibile ai solfiti e la sensibilità porta a sintomi abbastanza gravi come difficoltà respiratoria, fiato corto, asma, tosse. Inoltre, si possono manifestare altre sindromi più o meno gravi, ad esempio: orticaria, nausea, dolore al petto, rossore al volto, tipico di quando si beve un bicchiere di vino contenente una quantità eccessiva di solfiti.