Siniscola: comunicazione del direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica Zona Centro, Antonio Frailis

Il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica Zona Centro (Lanusei-Nuoro-Oristano), Antonio Frailis, in riferimento alla situazione venutasi a creare nel Poliambulatorio di Siniscola a seguito del pensionamento di due unità e al comando in Regione di un terzo specialista, in un contesto nel quale è necessario garantire comunque le ferie al personale, comunica quanto segue:

sono state ripristinate in data odierna le modalità di prenotazione tramite CUP (Centro Unificato di Prenotazione) delle visite finalizzate al rilascio della certificazione medico legale per la richiesta di rinnovo o rilascio della patente di guida, porto d’armi e simili;

contestualmente è stato disposto l’aumento di ore di attività dell’ambulatorio (dalle 3 precedenti a 4,30) e del numero di prenotazioni (da 10 a 13), per meglio corrispondere alle esigenze dell’utenza;

infine il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, su richiesta del Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro, Grazia Cattina, stanti le segnalazioni della Direzione del Distretto Socio Sanitario di Siniscola, sta ultimando un piano di ottimizzazione del servizio, che sarà attuato nel breve periodo, in attesa che sia portata a completamento la procedura concorsuale per l’assunzione di nuovi Medici, presumibilmente entro ottobre.

La Direzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e la Direzione dell’ASSL di Nuoro sono spiacenti per i disagi patiti dall’utenza, che presumono possano risolversi non appena la riorganizzazione del servizio sarà completata.