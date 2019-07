Simaxis: domani il concerto de “Le Vibrazioni”

LE VIBRAZIONI saranno in concerto domani, sabato 20 luglio, in Piazza Comune a Simaxis (OR) per una nuova tappa del loro tour estivo in cui presentano i loro più grandi successi, insieme ai brani del loro ultimo album “V” (Artist First/L’Equilibrista), e il nuovo singolo “L’AMORE MI FA MALE”, in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali al seguente link:https://artistfirst.lnk.to/LAmoreMiFaMale.

Il brano, prodotto da 432 e distribuito da Artist First, è stato scritto da Francesco Sarcina con Giulia Anania, Valerio Carboni, Marta Venturini e Luca Chiaravalli (anche produttore artistico).

Un pezzo dal ritmo incalzante che unisce il sound rock caratteristico de LE VIBRAZIONI a sonorità latine, che Francesco Sarcina racconta così: «“L’AMORE MI FA MALE” è una visione ironica di un uomo innamorato pazzo di qualcuno che, pur sapendo che gli farà male, insiste nel torturarsi e nutrirsi di ossessivo amor disperato. Ha un sapore latino, perché la fuga spesso prevede un viaggio, in questo caso in Sud America: lì dove la musica ovunque annebbia e distrae dal mal d’amore».

Foto di Chiara Mirelli