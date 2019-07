Siddì:dal 25 al 28 luglio la quattordicesima edizione di “Appetitosamente”

Cibo e libertà. Saranno questi i due temi che animeranno quest’anno la quattordicesima edizione di “Appetitosamente”, organizzato dal comune di Siddi, dall’associazione “Cultural…mente 2.0” e dalla Cooperativa Villa Silli, in collaborazione con Slow Food Sardegna e con le altre associazioni locali, che si terrà a Siddi dal 25 al 28 luglio prossimi. Quattro giorni ricchissimi di appuntamenti, tra incontri con giornalisti, blogger, chef, laboratori, proiezioni, degustazioni, la classica cena in strada organizzata dagli abitanti, mostre mercato, percorsi guidati e produzioni di qualità. Nei giorni scorsi è stato completato il programma definitivo che quest’anno, grazie all’impegno degli organizzatori e di tutta la comunità siddese, si articolerà su quattro giorni anziché i canonici tre delle precedenti edizioni. Si parte giovedì 25 alle 19 con don Ettore Cannavera ospite del dibattito sul tema della libertà e a chiudere la musica dei Tamurita con Sergio Piras e Rossella Camellini in acustico, il giorno seguente, venerdì 26, si comincia dalle 10,30 con la mostra fotografica di Francesco Pruneddu, “Il cibo ai tempi di Instagram” e si prosegue tra laboratori e incontri, in quello delle 19 ospite il direttore nazionale dell’associazione Città dell’olio, Antonio Balenzano, per parlare di sviluppo del territorio insieme al direttore del Centro Servizi per le Imprese della Camera di Commercio di Cagliari, Cristiano Erriu, sino a tarda sera con il concerto dei ragazzi del conservatorio Pierluigi da Palestrina di Cagliari. Sabato 27 si apre alle 11 con un viaggio nel mondo del sale, nel pomeriggio i lungometraggi di stagione e la proiezione di Fiore Gemello, regia di Laura Luchetti, a cura dell’associazione Culturale Skepto, in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission, alle 19 l’attesissimo concerto al tramonto di Malika Ayane nella suggestiva cornice della Tomba dei Giganti sa Domu de s’Orcu e alle 22,15 la tradizionale cena nelle strade del paese organizzata dagli abitanti di Siddi. Domenica 28 luglio, ultimo giorno del festival, si comincia all’alba alle 4,50 con la passeggiata verso la Giara, alle 6 il concerto di Angelica Perra ed Eleonora Congiu. Alle 10,30 appuntamento con Civiltà a tavola , dialogo per conoscere i popoli antichi anche attraverso il racconto del loro cibo con l’archeologo Carlo Tronchetti e con i protagonisti del progetto Osteria Ricercato alle 11 un viaggio tra i cibi cresciuti liberi e spontanei con il giornalista Giovanni Fancello e lo chef Pierluigi Fais. Nel pomeriggio, laboratorio di degustazione dell’acqua con Stefano Mazzella, sommelier dell’associazione Degustatori Acque Minerali – ADAM e a seguire, “Le cucine di Babele”, ricette sarde dal Settecento al Novecento rivisitate con il gusto degli “Altri”, coordinate dal’antropologa e giornalista Alessandra Guigoni. Alle 19,30 l’incontro con il regista Paolo Zucca, reduce dal successo del suo ultimo film: “L’uomo che comprò la luna”, tra riflessioni sul cibo, sulla libertà, sul cinema e sulla vita e la chiusura della manifestazione con il concerto dell’orchestra Jazz del Conservatorio Pierluigi da Palestrina di Cagliari. Nel corso delle diverse giornate, immancabili gli appuntamenti con le degustazioni, la pasta tipica di Siddi e gli altri prodotti della Marmilla.

(Programma completo, info e prenotazioni su: www.facebook.com/appetitosamente; www.comunesiddi.gov.it;appetitosamente@gmail.com).