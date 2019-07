Si alza il sipario sulla 4^ edizione del Festival Europeo F.F.F.

Tra un mese si alzerà il sipario sulla 4^ edizione del Festival Europeo F.F.F., evento internazionale riservato alla fotografia, agli stilisti emergenti e ai fotomodelli.

Giovedì 22 agosto la kermesse farà tappa nella Marsica, a Celano, caratteristica cittadina abruzzese.

L’organizzazione è a cura della produttrice Alexandra Titova, mentre la regia è di Giancarlo Di Pangrazio. A presentare l’evento, come per il 2018, sarà Luca Di Nicola.

L’evento, che tanto successo ha riscosso nelle precedenti edizioni, contempla ben quattro sezioni con annessi concorsi riservati alle aspiranti fotomodelle e ai futuri fotomodelli, ai fotografi e ai fashion designer, la cui selezione dei quali è affidata a quattro direttori artistici: per il settore fotografico Emanuele Novelli, per il settore fotomodelli Laura Vulpiani,per il settore fashion designer Stefano Montarone e per il settore fotomodelle ad Alexandra Titova.

“La nuova edizione-dichiara Alexandra Titova- ideatrice e produttrice del Festival Europeo, si preannuncia ricca di tante sorprese a cominciare dalla collaborazione con la Camera della Moda svizzera, presieduta da Franco Taranto, fotografo d’alta moda. L’edizione 2019-continua Titova- sarà caratterizzata anche dalla presenza di altri partner internazionali come Fashion Week di Montenegro e Fashion Week di Dubai”.

Ricca e variegata anche la giuria che decreterà i vincitori delle quattro sezioni del festival. Fra gli altri, saranno presenti Raimondo Rossi, meglio noto con il nome d’arte di Ray Morrison, famoso stylist e fotogiornalista di Vogue ed altre riviste importanti, Fabrizio Imas giornalista e inviato Rai, gli stilisti Stefano Montarone ed Ilian Rachov, artista-pittore e designer per Versace,il tografo Playboy Italia Francesco Francia, artista e docente della prestigiosa accademia romana “Make up agency Trucco professionale Roma” Daniela Argiolas, il fotografo fashion Daniele Belli, la stilista Yevgeniya Rudyk, il blogger Roberto Mercuri, la modella e blogger slovacca Miroslava Vanharova, il modello internazionale Emil Montenegro.

Sul palco inoltre, si alterneranno anche grandi ospiti musicali. Fra gli altri: Livio Cori, Andy e MR.Bacon e la cantante Vanessa Mini.