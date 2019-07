Shopping Sotto Le Stelle anche a Terralba  

Il CCN Neapolis di Terralba in collaborazione con il Comune di Terralba e Confcommercio nell’ambito delle azioni di marketing urbano finalizzate alla valorizzazione dei centri storici e per favorire i processi virtuosi di rigenerazione urbana, intende organizzare la manifestazione “Shopping Sotto le Stelle”.

La manifestazione che coinvolge tutti gli esercenti della cittadina è in programma i giorni giovedì 18-25 luglio e giovedì 1 agosto con orario di vendita al pubblico dalle ore 22:00 alle ore 24:00.

Il progetto prevede la realizzazione di una campagna informativa per coinvolgere cittadini, visitatori e turisti mentre il programma dell’evento verrà definito in base alle adesioni.

I commercianti potranno aderire all’evento fino al giorno sabato 13 luglio versando la quota di €30 se non Soci del CCN, per i quali invece l’adesione è gratuita.

Le quote saranno raccolte dai componenti il Consiglio Direttivo del CCN a cui si potranno chiedere informazioni e dettagli.

“Shopping Sotto le Stelle” è un progetto di marketing finalizzato a favorire i consumi e rilanciare la vivibilità delle aree commerciali – dice Nando Faedda Presidente Confcommercio. Il progetto che ad Oristano è arrivato alla 12ma edizione sempre con grande successo di pubblico e affari, è replicabile in tutti i Comuni in cui le imprese Associate a Confcommercio ritengono opportuno proporlo.

A Terralba è stato recentemente costituito (18.04.2019) un nuovo centro commerciale naturale per cui, anche per stimolare le adesioni a questa nuova importante realtà associativa, diamo un supporto organizzativo per realizzare progetti e iniziative di marketing che stimolino i consumi tra gli imprenditori locali. Il Comune di Terralba inoltre ha sempre supportato le iniziative proposte dai commercianti dimostrando collaborazione e disponibilità- conclude Faedda.

Il neo presidente del CCN Neapolis Renzo Mereu, già componente del gruppo dei giovani imprenditori di Confcommercio, confida che questa iniziativa possa sostenere le attività di Terralba e rivitalizzare il commercio locale e che tutti i colleghi abbiano piacere di partecipare.