Seui: cala il sipario domani su Seuinmusica

Cala il sipario domani (domenica 28 luglio) sulla sesta edizione di Seuinmusica, il festival organizzato dall’associazione culturale AC. Kromatica, in prima linea per diffondere la cultura musicale nella Barbagia di Seulo e sensibilizzarne la popolazione attraverso la musica.

Il primo appuntamento è alle 9 con una masterclass musicale per street band tenuta dal maestro Dario Cecchini, fondatore dei Funk Off.

Due ore dopo, alle 11, al Centro Polivalente di Seui si terrà il secondo appuntamento del Laboratorio Musicale per Bambini e alle 12 l’Aperimusic, questa volta al Mcafè con il duo Fabrìka composto dalla cantante Federica Muscas (tra i migliori allievi dei Seminari di Nuoro Jazz) e il chitarrista Fabrizio del Rio.

Alle 17 al centro polivalente ultimo appuntamento con il Laboratorio Musicale per Bambini e alle 19 concerto di mumucs, nelle scalinate di via Eleonora d’Arborea. mumucs non è un progetto, è lo spazio in cui si rifugia la cantante e musicista Marta Loddo quando la sua voce ha voglia di moltiplicarsi, ripetersi, rincorrersi fino a sfinirsi. mumucs è il nome di un viaggio, ancora senza una destinazione, intrapreso nel 2012. È un percorso in solitaria, una traversata sul mare che si compie facendo affidamento solo sulle proprie forze, è l’esplorazione di un sé musicale che resta ancora confuso, per scelta, per non privarsi della libertà di poter oscillare tra i generi senza dover percorrere una rotta già segnata. Ad accompagnarla ci sono una loopstation e i suoi effetti, equipaggiamento necessario per realizzare quell’unione tra improvvisazione, rock, musica elettronica che caratterizzano le sue canzoni, suonate unicamente dalla sua voce che man mano si moltiplica e si trasforma.

Alle 20 ultimo appuntamento con l’Aperimusic al Biondo Bar in compagnia del duo Two of Us, con Carla Giulia Striano alla voce e Rubens Massidda alla chitarra, mentre un’ora più tardi (alle 21), esibizione itinerante per le vie del paese della Seuinstreet Band.

Dopo cena, alle 21.30 aprirà la serata in piazza San Giovanni il progetto “Hip Hoppes” con Francesco Oppes alla batteria, Carla Giulia Striano alla voce, Gabriele Loddo al basso, Adriano Sarais alla tromba, Stefano Piras all’elettronica e Andrea Sanna alle tastiere. Hip Hoppes nasce con lo scopo di evidenziare la connessione tra jazz e hip hop: partendo dall’arrangiamento di standard appartenenti alla tradizione afroamericana, Hip Hoppes si caratterizza per il richiamo a svariate influenze stilistiche derivate dai variegati percorsi dei suoi musicisti, muovendosi sapientemente tra musica acustica ed elettronica.

Alle 22.30 riflettori puntati su Rossella Faa (voce e racconti) e le sue Canzoni Alla Rinfusa, con l’accompagnamento musicale di Giacomo Deiana alla chitarra e Nicola Cossu al basso elettrico e contrabbasso. Canzoni alla Rinfusa è un recital che nasce dalla necessità di accontentare le richieste del pubblico ed è, infatti, una raccolta di canzoni tratte dai vari spettacoli dell’artista originaria di Masullas, scelte senza un filo logico prestabilito, ma assecondando il volere stesso della musica. Rossella Faa è una cantastorie, cantante, compositrice e attrice. Si è diplomata in strumentazione per banda al conservatorio di Pesaro. Ha collaborato con Piero Marras, Marino de Rosas, Andrea Parodi, Elena Ledda. Per il trio vocale Le Balentes ha composto musiche e testi degli album “Balentes”, “Cantano” e “Cixiri”. Con Paolo Alfonsi il disco “In Corde”. Con Giacomo Deiana e Nicola Cossu ha pubblicato, a suo nome, i libri/CD: Baa-ba nel 2008, Sighi Singin’ nel 2012, Bella bella nel 2015. Scrive musiche per teatro e cinema, recita e insegna canto moderno. Collabora attivamente a manifestazioni di supporto alla valorizzazione e diffusione della lingua sarda.

L’ultimo concerto della sesta edizione di Seuinmusica vedrà alle 23.30 salire sul palcoscenico la formazione dei Sunsweet Blues Revenge, con Irene Loche (chitarra e voce), Luca Canu (basso e voce), Alessandro Cau “Sbiru” (batteria e voce). Il trio blues, cresciuto tra stagni e ferrovie, riunisce le differenti esperienze musicali dei suoi componenti, proponendo un live che si articola tra brani originali della band e vari blues della prima metà del novecento, rendendoli propri, sviscerandoli, girandoli e stravolgendoli e dandogli un sound tutto nuovo. Dal 2011 i Sunsweet Blues Revenge hanno collezionato svariati concerti tra Club, piazze e festival, partecipando al Mamma Blues (Dromos Festival), Italian Blues River, Ameno Blues, Aglientu Blues Festival, Blues & Beer, Blues In…Contro, Festival Baranta, Out Of The Blue’s (CH), Bloom In Blues, Pistoia Blues Festival, e avendo la fortuna di dividere e condividere il palco con grandi personaggi del blues, nazionali ed internazionali, quali Francesco Piu & Pablo Leoni, Paolo Bonfanti, Guitar Ray & The Gamblers, Corey Harris, Sherman Robertson. Nel loro palmares vantano il primo premio rispettivamente al Zuradili Blues Contest (Marrubiu, OR), Out Of The Blue’s (Samedan, Svizzera), Young Bloom In Blues Challenge (Mezzago, MI), Obiettivo BluesIn 2015 (Pistoia Blues). Il 3 luglio 2012 esce il primo lavoro in studio del trio, “Better luck next time”, che annovera tra le sue fila la presenza di Francesco Piu sul brano “Dust On My Shoes”.

Durante tutto il festival sarà possibile visitare la mostra fotografica a tema musicale “30 scatti in musica”, curata da Gianni Sanna presso i locali della “Fabbrica di Kimbe” con fotografie di Paolo Piga, Giulio Capobianco e dello stesso Gianni Sanna.

L’evento è organizzato con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, il patrocinio del Comune di Seui e del Conservatorio di Musica G. P. da Palestrina di Cagliari.

IL FESTIVAL – Seuinmusica nasce dalla volontà di un gruppo di ragazzi, che spinti dalla profonda passione per la musica decidono di dare vita all’associazione culturale Kromatica, condividendo l’idea di scommettere sulla valorizzazione del territorio seuese. La musica a Seui è sempre stata importante, basti pensare che la sua banda musicale esiste da quasi cento anni e accompagna quasi tutti i più importanti momenti che caratterizzano la vita della sua comunità. Nel centro della Barbagia di Seulo mancava, però, un appuntamento musicale che amalgamasse al meglio l’intera comunità e così è si è deciso di farlo attraverso Seuinmusica, la cui prima edizione risale al 2012. Dopo tre anni di pausa, dal 2015 il festival ha iniziato ad assumere lo stile che lo caratterizza tuttora con la consueta formula di concerti, mostre, seminari e presentazioni editoriali. La manifestazione ha ospitato negli anni musicisti del calibro di Gavino Murgia, Antonello Salis, Sandro Satta, Luciano Biondini, Fabio Furia e Attilio Berni, tra gli altri e dal 2016 gode del patrocinio del Conservatorio di Musica G.P. da Palestrina di Cagliari e dallo scorso anno anche del sostegno della Regione Sardegna (Assessorato al Turismo).