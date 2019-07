cerimonia

Sestu. Celebrazione per il 27° Anniversario della strage di Via d’Amelio

Ieri 19 luglio a Sestu nell’ambito delle celebrazioni per il 27° Anniversario della Strage di Via d’Amelio in cui morirono il Giudice Paolo Borsellino e gli Agenti della scorta, si è tenuta la cerimonia di commorazione in ricordo della Medaglia d’Oro al Valor Civile Emanuela Loi, originaria di Sestu(Cagliari)primo Agente della Polizia di Stato donna, caduta in servizio per mano della mafia.