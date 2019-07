Scatta il richiamo delle biciclette Leopard: manubri difettosi

In una nota, l’Ufficio federale del consumo svizzero, ha segnalato il richiamo da parte di Coop Edile+Hobby dei manubri di alcune biciclette elettriche, le cui viti potrebbero allentarsi e, in caso di utilizzo, causare cadute e infortuni. I proprietari sono pregati di non usarle più.

I manubri in questione, montati sui modelli “Leopard Strada” e “Leopard Strada II”, saranno sostituiti gratuitamente. Per agevolare l’operazione Coop Edile+Hobby ha attivato un sito web (click qui) sul quale i clienti interessati potranno iscriversi, indicando il proprio indirizzo. Entro cinque giorni lavorativi saranno poi contattati telefonicamente e verrà fissato un appuntamento, affinché il manubrio difettoso possa essere rimpiazzato gratuitamente a casa loro, precisa il comunicato.

Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori ed ai nostri frontalieri in materia di allerte, lo “Sportello dei Diritti”, nella persona del presidente Giovanni D’Agata, ricorda che la procedura di richiamo riguarda solo la bicicletta in questione. I clienti che avessero dato la propria bicicletta elettrica a qualcun altro sono pregati di informare la persona in questione del richiamo in corso.