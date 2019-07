Sassari: venerdì 19 e sabato 20 luglio la quarta edizione del Sassari Beer Fest

L’associazione culturale S’Andala eventi con il Patrocinio del Comune di Sassari e in collaborazione con la Confartigianato Sardegna è lieta di presentare la quarta edizione del Sassari Beer Fest che si svolgerà ai giardini pubblici venerdì 19 e sabato 20 luglio. Una due giorni dal forte impatto per la Sardegna, all’insegna delle birre artigianali e agricole, dello street food d’autore e della buona musica. Dopo il successo dello scorso anno in Piazza Fiume, l’amministrazione comunale ci ha accordato l’utilizzo degli splendidi giardini pubblici con l’intento di valorizzazione al massimo le bellezze della Città di Sassari. La birra artigianale così come il vino se sapientemente declinati, sono parte della cultura del nostro paese oltreché una fonte di reddito per tanti giovani sardi che della propria passione per la birra hanno creato una professione, con risultati anche molto incoraggianti. Nel nostro modo di intendere la cultura brassicola, i birrifici dovrebbero essere presenti in tutti i comuni come i panifici; la birra del resto altro non è se non “pane liquido”. E come il pane deve essere nobilitato, spiegato e sdoganato da prodotto di second’ordine. Sarà presente anche un apposita area giochi gonfiabili per bambini ed un menù dedicato ai più piccoli in modo da consentire alle famiglie di godersi la festa in tutta tranquillità.

L’offerta del BeerFest

Per questo importante appuntamento allestiremo 16 stand di birra rigorosamente artigianale, in linea con gli standard qualitativi che l’associazione S’andala ha sempre mantenuto in questi anni di proficua collaborazione con l’amministrazione comunale e con la città. Proporremo nuove etichette provenienti dalla Sardegna e alcune novità provenenti dalla germania.

Dalla Sardegna saranno presenti:

-Birrificio P3 Brewing company, Sassari;

– Birrificio Isola, Thiesi;

– Birrificio Coros, Usini;

– Birrificio 4 Mori, Montevecchio;

– Birrificio Santu Jorgi, Bitti;

– Birrificio artigianale Mogorese, Mogoro;

– Birrificio Zemyna Nuoro;

– Birrificio Re Forte, Benetutti;

– Birrificio Brumare, Bauladu;

– Birrificio Sambrinus, Muros;

– Birrificio Gattarancio; Cagliari;

– Birrificio Tholos Brewery, Nuoro;

– Birrificio Giorrè, Florinas;

– Brew Firm Sorres, Ozieri;

– Birrificio Staffa, Baviera;

– Birrificio Mr Pope, Baviera.

Un occhio di riguardo sarà riservato alle birre gluten free. Come sempre daremo ampio spazio anche all’offerta dedicata allo street food su ruota e a terra con abbinamenti cibo birra concepiti appositamente per la manifestazione in grado di accontentare qualunque tipo di palato. Segnaliamo tra gli altri il panino con maialetto sardo e con la cordula, i Wüster artigianali sardi e i lecca lecca di carne frutto della fantasia dell’enogastronomo Lillo Carboni presidente dell’associazione Abbì, lo sfilacciato di carne cotto sulla birra del Truck food di Macomer Foodie, la porchetta sarda di Rosticciando Truck. Direttamente da San Vero Milis le fritture di pesce, mentre da Sassari lo stand “bidda” proporrà tra gli altri il panino con le melanzane alla parmigiana e la purpuzza. Lo stand di Pork&roll ci delizierà con il panino artigianale con l’arrotolato di maiale. Sarà presente anche uno stand dedicato ai formaggi della tradizione con Pane&Casu di Macomer e direttamente dalla genialità del noto Chef Sandro Cubeddu il Pan Crock e i burger gourmet. Ancora una volta saremo intolleranti alle intolleranze per cui tra gli stand sarà possibile mangiare qualunque tipo di pietanza in grado di accontentare qualunque tipi di palato.

Gli stand apriranno tutti i giorni alle ore 12 garantendo un pranzo sotto gli alberi al riparo dal caldo estivo e chiuderanno alle 3 di notte.

La proposta musicale

Ad un beer fest non deve mai mancare la musica per cui durante la tre giorni abbiamo selezionato tra le migliori Tribute band isolane in grado di accontentare qualunque tipo di orecchio e un dj set di qualità.

Venerdì 19 luglio: Ore 17 dj set, ore 18 Live Marco Rizzi & Giuseppe Gadau, ore 22 Live Kisstation tribute (Tributo ai Kiss) Dj set sino a fine serata.

Sabato 20 luglio: Ore 17 dj set, ore 20 Live Black Board, ore 22 Live Alessandro Azara Band (Tributo a Rino Gaetano) Dj set sino a fine serata.