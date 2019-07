“Sassari: storia, tradizione e devozione” la nuova collezione della knitdesigner Salvatorica Sechi

Ha scelto come passerella naturale le vie del centro storico di Sassari. Partendo da uno dei locali storici il Caffe del Corso, sede da cui è partito lo shooting, per poi spostarsi in una passeggiata attraversando il Corso Vittorio Emanuele fino a giungere al Duomo , Vicolo del Campanile, Piazza del Comune e continuare per tutto il centro.

Le creazioni indossate da tre modelle, Laura Cuccuru, Eleonora Manconi e la piccola Eleonora Pola. La direzione artistica e fotografica curata nei particolari dal fotografo Sergio Scanu. Come tradizione il brand ama valorizzare il grande legame che la lega al territorio. Questa volta ha voluto valorizzare quella parte del centro storico ricca di storia e di cultura ove si vivono le vere tradizioni sassaresi. Gli abiti rappresentano dei piccoli quadri di storia sassarese, dipinti a mano, incorniciati in filato di lino lavorato ad uncinetto.

Gli abiti presenti narrano la storia e la devozione della città per i candelieri, nel corpino è rappresentata la cupola di Santa Maria abbracciata dai “ li betti”, a simboleggiare l’abbraccio e la devozione della città all’Assunta mentre la gonna è dipinta avente in primo piano l’arrivo dei ceri e gremianti a Santa Maria e, nella parte inferiore è rappresentato da un lato un bambino col tamburino, dall’altro l’immagine della Madonna a rappresentare la continuità della tradizione e devozione.

Nel secondo abito, il dipinto, rappresenta il legame della chiesa sassarese con territorio, in primo piano vi è l’immagine dell’altare raffigurante il quadro della Madonna col Bambino, al centro il Duomo ed infine la chiesa di Balai ad evocare la camminata notturna in onore dei Martiri. Infine, la piccola Eleonora è affidata il dipinto della Madonna delle Grazie a voler rappresentare il grande amore che la città ha per la Madonnina.