Sassari: domani ultimo appuntamento con “Sulla terra leggeri”

Domani cala il sipario sulla dodicesima edizione di Sulla terra leggeri, il festival letterario della Sardegna ideato e diretto da Flavio e Paola Soriga, con Geppi Cucciari, Nicola Muscas, Michela Calledda, Giovanni Dessole e Riccardo Uras. La rassegna, organizzata dall’associazione culturale Camera a Sud e dalla società cooperativa Le Ragazze Terribili, si chiude a Sassari in piazza Duomo con le voci più autorevoli della narrativa, della poesia e della critica letteraria.

Hai paura del buio? – Cronache dal tempo presente è il tema scelto per l’edizione 2019 del festival. Un tentativo di raccontare la complessità dei nostri giorni attraverso le storie e attraverso i libri accendere una luce, perché a fare paura sono sempre le cose che non capiamo, quelle che non vediamo.

Una conversazione sugli esordi letterari apre l’ultima giornata del festival, domenica 28 luglio a partire dalle 20,30. A guidarla sarà Marino Sinibaldi, accompagnato da Roberto Vetrugno, autore di Tripoli (Unicopli 2019) e Emanuele Pittoni, autore di Marmaglia (Castelvecchi, 2019).

Alle 21,30 la grande poesia sul palco di Sulla terra leggeri: una delle più importanti autrici del ‘900, Vivian Lamarque, incontra una giovane poetessa molto stimata, Francesca Genti, con cui condivide l’amore per la parola quotidiana e un certo senso dell’ironia. A coordinare questo incontro generazionale e letterario sarà la scrittrice Paola Soriga.

E sul filo dell’ironia si muovono anche gli appuntamenti conclusivi di questa dodicesima edizione del festival. A partire dalle 22,30 va in scena un dialogo acuto e imprevedibile, in cui la grande letteratura dimostra di potersi mostrare con leggerezza, senza per questo essere superficiale: Geppi Cucciari incontra uno dei più importanti autori italiani, Stefano Benni.

A seguire lo stesso Benni sarà protagonista del reading Sagra de mari, la storia di Odisseo Sinbad perduto in mare. Ad accompagnare lo scrittore bolognese sarà il talento musicale di un altro artista dal multiforme ingegno: Paolo Damiani, che è compositore, direttore d’orchestra, contrabbassista e violoncellista, didatta e architetto.

SASSARI, DOMENICA 28 LUGLIO

PIAZZA DUOMO

ore 20:00

Sulla terra leggeri per le bambine e i bambini

Laboratori e merenda a cura di

Campagna Amica e Coldiretti Sardegna

ore 20.30

Chi ha paura di esordire?

Marino Sinibaldi dialoga con

Roberto Vetrugno (autore di Tripoli, Unicopli 2019)

e Lele Pittoni (autore di Marmaglia, Castelvecchi, 2019)

ore 21.30

Chi ha paura della poesia?

Paola Soriga dialoga con

Vivian Lamarque e Francesca Genti

ore 22:30

Geppi Cucciari dialoga con Stefano Benni

a seguire

I reading di Sulla terra leggeri

Stefano Benni e Paolo Damiani

Sagra de mari