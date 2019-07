Santa Teresa Gallura: prosegue il 17 luglio il Gallura Buskers Festival

Prosegue il Gallura Buskers Festival, mercoledì 17 luglio. Dalle 21.30 in Piazza Vittorio Emanuele e nel centro storico sbarca a Santa Teresa Gallura la parata di comici, clown, mimi, fantasisti, maghi, personaggi umoristici, musicisti, acrobati, per conquistare il cuore e i sorrisi di grandi e piccoli. Nino Retrete (Argentina), clown, giocoliere, equilibrista porterà alle 21.30 in Piazza Vittorio Emanuele I e in replica alle 23.30 il suo esilarante universo umoristico tra acrobazie e ritmo musicale, e tante risate. Uno show poetico e delicato, che pone l’accento su aspetti tragicomici della quotidianità. Alle 22.00 sempre in Piazza Vittorio Emanuele I cadrà una pioggia di variopinte bolle di sapone tra poesia, commedia e magia con “Il soffio magico” dei Bubble on Circus (Italia/Argentina). Ancora giocoleria, magia, hula hop, amore e tanto umorismo con l’incalzante spettacolo di circo-teatro dei Clap Clap Circus (Uruguay/Argentina) alle 22.30. Alle 23.00 partenza per il viaggio dentro la fantasia con Marta Finazzi (Italia), e il suo “Maldimar”, una favola raccontata tra pagine di libri e acrobazie da circo, dove l’altezza e la gravità esistono solo nell’immaginazione. Sempre a partire dalle 21.30 si potranno incontrare mentre vagano per le vie dell’incantevole borgo gallurese, piccole strane creature provenienti da molto lontano che si sono perse nel nostro mondo, tra leggende perdute e sogni dimenticati con Le Filà la Patte (Francia); e ancora il mix esplosivo di funky containato dai suoni funky, balcanici, mediterranei, swing, ska e world music degli itineranti Takabum (Italia), street band di soli fiati tra le più apprezzate nei festival internazionali. Tra irresistibili coreografie dipingeranno il festival internazionale di artisti di strada e circo contemporaneo di mille note e colori.

INFO POINT

Il 17, 18 e 19 luglio dalle ore 21.00 sarà attivo in Piazza Vittorio Emanuele I, un corner informativo dove reperire tutte le informazioni relative alle postazioni degli spettacoli, strutture ricettive, servizi ed esercizi commerciali. Per le informazioni turistiche generali, il punto di riferimento è l’Ufficio Turistico del Comune di Santa Teresa Gallura, Piazza Vittorio Emanuele I – Tel. 0789 75 41 27.

SITO WEB E CANALI UFFICIALI SOCIAL:

http://www.gallurabuskers.it/

Facebook: Gallura Buskers Festival

Twitter: GalluraBuskers