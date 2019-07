Sanofi segnala ritiro volontario medicinale Depamide

La Società Sanofi, informa di aver attivato un richiamo volontario, a scopo precauzionale, della specialità medicinale Depamide.

Questo farmaco timoregolatore è indicato nel trattamento degli episodi maniacali nei pazienti con disturbo bipolare.

Ad essere stato ritirato è nello specifico il lotto n. 9A005 con data di scadenza 1-2022, 30CPR GASTRORES 300MG – AIC023105036.

Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello Dei Diritti, è stato attuato a seguito di risultati fuori specifica ai test di dissoluzione effettuati su compresse isolate.

In particolare durante studi di stabilità su lotti di Depamide 300 mg compresse gastroresistenti prodotti da siti Sanofi in Francia ed in Spagna.

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere rivolte al Customer Service Sanofi al n. 800103330.