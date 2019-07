Roma, carabiniere ucciso a coltellate. Si cercano due immigrati nordafricani

Trasportato d’urgenza al Santo Spirito, è morto intorno alle 4 dopo un tentativo di rianimazione. Si cercano ora i due nordafricani, alti circa 1,80, magri, uno con felpa nera, l’altro viola, uno dei due ha i capelli mesciati. Sul posto la sezione rilievi del reparto operativo e la prima squadra del nucleo radiomobile che riceverà il cambio da squadra montante della prima sezione.

Roma: Salvini su carabiniere ucciso, prenderemo bastardo assassino

Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, annuncia una “caccia all’uomo” per trovare il responsabile dell’omicidio del carabiniere, Mario Cerciello Rega avvenuto nella notte a Roma. “Caccia all’uomo a Roma, per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un carabiniere a coltellate – scrive il ministro – Sono sicuro che lo prenderanno, e che paghera’ fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finche’ campa”.

CARABINIERE UCCISO: DI MAIO, ‘MOMENTO DI GRANDE DOLORE PER LO STATO’

“Nella notte, a Roma, un giovane vice brigadiere dei Carabinieri è stato ucciso a coltellate da un rapinatore. Aveva solo 34 anni. Il mio abbraccio alla famiglia del militare e a tutta l’Arma. È un momento di grande dolore per lo Stato”. Così twitta il vicepremier Luigi Di Maio.

Carabiniere ucciso: Trenta, tolleranza zero per chi ha accoltellato

“Carabiniere accoltellato a morte a Roma durante lo svolgimento del servizio. Mi stringo in un forte abbraccio alla moglie e alla mamma del V. Brig. Mario Cerciello Rega e all’Arma dei Carabinieri e chiedo tolleranza zero per i delinquenti autori del vile atto”. Lo scrive il ministro della Difesa Elisabetta Trenta sul profilo Twitter del ministero.

Fonte: www.affaritaliani.it