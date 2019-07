Riepilogo servizio antincendio del 17 luglio a cura del Corpo Forestale

Nella giornata odierna il Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale ha coordinato le operazioni di spegnimento in 17 eventi verificatisi in tutto il territorio regionale, in particolare in 2 incendi è stato necessario l’intervento del mezzo aereo:

1 – Incendio in agro del comune di Luras , località M.Sas Concazzas, dove sono intervenuti congiuntamente gli elicotteri regionali del Corpo forestale provenienti dalle basi di Limbara ed Alà dei Sardi.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Calangianus, coadiuvato dal prezioso contributo del personale della macchina regionale antincendio.

L’ incendio ha interessato una superficie di circa 1 ha di sughereta. Il tempestivo intervento degli elicotteri ha evitato il propagarsi delle fiamme, a causa del vento, nelle aree di pregio limitrofe. Entrambi i mezzi intervenuti hanno concluso il loro intervento alle ore 17.40



2 – Incendio in agro del comune di Musei, località Riu Coddu de Musei, dove è intervenuto l’elicottero regionale del Corpo forestale proveniente dalla base di Marganai.

La Stazione Forestale di Siliqua, giunta prontamente sul posto con 1 pick-up, ha coordinato n.3 squadre di volontari provenienti da Villamassargia, Siliqua e Musei oltre che la squadra dei Vigili del Fuoco di Iglesias nelle operazioni di spegnimento e bonifica di un’area ricoperta da stoppie di circa 2 ha .

Le operazioni di spegnimento, ad opera dei mezzi a terra ed aerei, si sono protratte sino alle 16.30.