Riepilogo delle attività di antincendio per il 20 luglio a cura del Corpo Forestale

In data odierna si segnalano n. 22 incendi di cui n. 4 che hanno necessitato dell’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale:

1 – Incendio in agro del Comune di Vallermosa, località Arcu de is Prunixeddas, dove sono intervenuti 2 Canadair della flotta di Stato e gli elicotteri regionali del Corpo forestale provenienti dalle basi elicotteri di Marganai, Villasalto, Pula e Fenosu (Super Puma).

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Villacidro, coadiuvato dal personale eliportato del CFVA, dal personale FoReSTAS dei cantieri di Villacidro-Canale Serci, Villacidro-Cuccuru Carroi e Villacidro-Centro urbano, dai volontari delle associazioni PAN / GEA Siliqua, dai Barracelli di Vallermosa e da una squadra dei Vigili del Fuoco di Iglesias.

L’ incendio ha interessato circa 3 ettari di rimboschimento a Pinus radiata, nei pressi del centro congressi di Is Prunixeddas, dove è insediato un campo scout e si stava svolgendo una festa in montagna con circa 200 persone. L’ultimo mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni alle ore 16:50. Il Corpo forestale ha comunicato notizia di reato all’autorità giudiziaria per causa presunta colposa.

2 – Incendio in agro del Comune di Orroli, località Pateminda, dove è intervenuto un elicottero regionale del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di San Cosimo.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Escalaplano, coadiuvato dal personale eliportato del CFVA.

L’incendio ha interessato un costone roccioso coperto da macchia mediterranea. Il mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni alle ore 17:15.

3 – Incendio in agro del Comune di Quartu Sant’Elena, località Su Paris, dove è intervenuto un elicottero regionale del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di Villasalto.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Sinnai, coadiuvato dal personale eliportato del CFVA, da una squadra dei VVF di Cagliari e dal personale delle organizzazioni di volontariato NOS Quartu Sant’Elena, Ma.Si.Se. Sinnai e Sarda Ambiente Sinnai.

L’incendio ha interessato un canneto e cumuli di rifiuti di vario tipo. Il mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni alle ore 17:35.

4 – Incendio in agro del Comune di Carbonia, località Mesu Pranu, dove è intervenuto un elicottero regionale del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di Marganai.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Carbonia, coadiuvato dal personale eliportato del CFVA, dal personale FoReSTAS del cantiere di Gonnesa-Nuraxi Figus e dal personale delle organizzazioni di volontariato Terra Mare e S.E.R. di Carbonia.

L’incendio ha interessato stoppie e incolti. Il mezzo aereo intervenuto ha lasciato la zona delle operazioni alle ore 18:35.