Richiamo per moschettoni da scalata da parte di Decathlon

In seguito anche a una segnalazione urgente delle autorità svizzere (UFDC), Decathlon Sports Switzerland, ha emesso un richiamo per due prodotti. Uno di questi è il moschettone con ghiera a vite “Rocky Vis” per arrampicata e sport di montagna della marca Simond. La ghiera a vite nera del moschettone potrebbe essere stata montata al contrario, il che potrebbe causare l’apertura inaspettata durante l’utilizzo, con conseguente rischio di caduta.

I clienti sono pregati di verificare se la ghiera del proprio moschettone è montata correttamente. Le istruzioni sono disponibili nelle informazioni ai clienti allegate. I moschettoni ai quali la ghiera non è stata montata correttamente non devono più essere utilizzati e sono da riconsegnare a una delle filiali Decathlon, dove ai clienti verrà rimborsato il prezzo d’acquisto. Il richiamo riguarda i moschettoni «ROCKY VIS» del produttore Simond, ai quali è stata montata scorrettamente la ghiera e che riportano il codice articolo 1760147 (moschettone giallo) e 1759997 (moschettone blu), venduti tra il 5 dicembre 2018 e il 4 luglio 2019.

L’altro prodotto è l’assicuratore «Toucan Light» per arrampicata e sport di montagna. Se due arrampicatori sono assicurati contemporaneamente, quando uno tende la corda, l’altro resta bloccato. Ciò comporta un rischio di caduta. Ai clienti verrà rimborsato il prezzo d’acquisto. Il richiamo riguarda l’assicuratore «Toucan Light» del produttore Simond, venduto da Decathlon dal 25 febbraio 2019 e che riporta il codice articolo 2575753. Nell’attività a tutela dei consumatori, lo “Sportello dei Diritti” ancora una volta anticipa in Italia l’avvio di procedure di tal tipo.

Con l’occasione, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, mette in guardia le persone in possesso del prodotto indicato invitandole a controllare le loro attrezzature e a restituire i prodotti interessati dal richiamo. Se non supereranno il controllo, Decathlon offrirà la loro sostituzione gratuita. Per favore aiutateci a condividere queste informazioni e invitate la gente a ispezionare i loro attrezzi.