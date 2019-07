Riattivato dopo 10 anni a Gavoi il corso serale per Geometri sforna 16 nuovi diplomati che fanno da volano alle nuove iscrizioni

Una sfida questa che per gli studenti ha richiesto coraggio e tanta determinazione nel rimettersi in gioco, malgrado gli impegni di lavoro e famiglia, ma che si è conclusa nel migliore dei modi. Come sempre, oltre ai meriti dei singoli alunni, è stato fondamentale anche il lavoro degli insegnati che hanno accompagnato gli iscritti in questo percorso, impegnandosi fino in fondo perché questo ciclo di studi si concludesse con un successo condiviso.

Ed è così che la scuola del territorio si riafferma come luogo di accoglienza e crescita anche per coloro che si erano allontanati dal percorso scolastico.

“Ritornare a scuola dopo tanti anni ha richiesto impegno e talvolta ho avuto il timore di non potercela fare. Oggi aver raggiunto il traguardo del diploma rappresenta un’importante rivincita e soddisfazione per me: ho conquistato assieme ai compagni un titolo di studio spendibile nel mondo del lavoro e non solo”, con queste parole la neodiplomata Erika Donnarumma riassume i sentimenti di felicità che hanno accompagnato questo importante percorso formativo.

“La conclusione degli studi superiori da parte di sedici studenti dei nostri paesi, che hanno deciso dopo anni di reinvestire su sé stessi attraverso la scuola, è un risultato di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi.” Così commenta l’assessora della Pubblica Istruzione Simona Corona che, ricordando anche la collaborazione con le amministrazioni del circondario aggiunge “come Amministrazione Comunale di Gavoi siamo soddisfatti dell’impegno condiviso con l’Unione dei Comuni della Barbagia per valorizzare e promuovere i presidi scolastici del territorio. E’ unendo le forze che siamo riusciti a dare vita al corso C.A.T. (Costruzioni-Ambiente-Territorio) rivolto ad un’utenza di adulti, dopo anni di lotta per il diritto allo studio, oggi sempre più a rischio soprattutto nelle regioni periferiche come la nostra. Ed sempre investendo le nostre energie su questo e altri progetti di formazione e più in generale sulla cultura che oggi consegniamo alle nostre comunità nuove possibilità di emancipazione e progresso attraverso la conoscenza”.

Quest’anno da ottobre riparte il nuovo ciclo, e sono già diverse le manifestazioni di interesse provenienti da ex studenti che avendo interrotto gli studi dopo la licenza media hanno deciso di darsi una nuova possibilità. Visto il buon esito del triennio appena trascorso, chiunque fosse interessato può rivolgersi per informazioni e iscrizioni presso la sede dell’Istituto Superiore “Carmelo Floris”, in loc. Maristiai, a Gavoi, (dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:30) oppure scaricare il modulo di iscrizione dal sito web dell’IIS “F. Ciusa” – www.ciusa.edupa.it alla voce “modulistica” e dal sito istituzionale del Comune di Gavoi www.comune.gavoi.nu.it Una volta compilati, essi devono essere consegnati a mano o tramite posta elettronica all’Ufficio di Segreteria dell’IIS “Francesco Ciusa” di Nuoro, all’indirizzo mail nuis00300r@istruzione.it, specificando nell’oggetto “Richiesta iscrizione Corsi Serali Gavoi”. Tempo fino al 7 ottobre 2019 per riprendere gli studi e ottenere il diploma nella Scuola di Barbagia.