Pula Buskers Festival dal 21 al 23 luglio 2019

Tra i protagonisti Francesco Scimemi, illusionista e comico, artista di spicco nel cabaret nazionale dei programmi televisivi Rai, Mediaset, Sky, nel cast di Zelig, Domenica In, e ancora in teatro con Arturo Brachetti; Abraham Arzate (Messico), Chiringuito Paradise (Spagna); Madame Jocelyne (Canada); Nadia Imperio (Italia), il Mimo Bubè (Italia); Bianche Presenze (Italia); Bubble on Circus (Italia/Argentina); Ita Lento (Italia); Kate &Pasi (Finlandia); Le Due e ½ (Italia); La Malette (Francia); Le Fil à La Patte (Francia); Pindarica (Italia).

Gran finale con Andrea Fidelio (Italia) e la brass band comica Mabo Band (Italia)

L’arte di strada sbarca per il secondo anno a Pula, dal 21 al 23 luglio 2019. Teatro, comicità, giocoleria, magia, cirque nouveau, risate e un pizzico di follia al Pula Busker Festival organizzato dall’associazione Presence in collaborazione con l’amministrazione comunale e la direzione artistica Alberto Pisu. La “tre giorni” del sorriso si prepara ad accogliere da domenica a martedì un esercito di artisti girovaghi provenienti da Argentina, Uruguay, Messico, Spagna, Canada, Francia, Finlandia, Italia, che daranno vita alle performances più fantasiose per aprire le porte all’immaginazione dei grandi e dei più piccoli tra mille colori, acrobazie impossibili, nonsense, allegria, spensieratezza e tanta poesia. Lunedì 22 luglio introduce la serata il Gruppo Folk Nora.

Tra i protagonisti di quest’anno: Francesco Scimemi, illusionista, comico, intrattenitore e straordinario animale da palcoscenico tra gli artisti più importanti del cabaret nazionale scoperto nel 1990 da Pippo Baudo in “Gran Premio” e da allora ospite dei programmi televisivi più importanti Rai, Mediaset, Sky, nel cast di Zelig, Domenica In, e ancora in teatro al fianco di Arturo Brachetti; Abraham Arzate (Messico) con il suo spettacolo divertente “The Record Breaker”, tra gags divertenti e un atteggiamento clownesco irresistibile; Chiringuito Paradise (Spagna) e il mix apocalittico tra giocoleria catastrofica, commedia fisica e fuochi d’artificio; Madame Jocelyne (Andreanne Thiboutot, Canada) e l’universo di prodezze con i suoi hula hoops acrobatici che scaldano i cuori; Nadia Imperio (Italia), e la magia della marionette nel suo spettacolo ironico e poetico che stupisce, emoziona e diverte; Il Mimo Bubè (Italia), tra numeri di mimo e esilaranti pupazzi da lui costruiti e animati; Bianche Presenze (Italia), itineranti figure bianche eteree, eleganti, che danzano sui trampoli, volano, sorprendono; Bubble on Circus (Italia/Argentina), bolle giganti e coloratissime di un mondo incantato fra arte circense e teatro comico; Ita Lento (Italia) e il carillon vivente con un’eterea ballerina e un settecentesco pianista; Kate&Pasi (Finlandia), la coppia insolita di sposi con le loro spettacolari storie di stra-ordinaria quotidianità, in chiave acrobatica, comica e romantica; Le Due e ½ (Italia), due strane bebè itineranti a bordo dei loro passeggini giganti per coinvolgere e divertire il pubblico; La Malette (Francia), la favola musicale ispirata al blues del Mississippi, tra marionette, poesia e armonica live; Le Fil à La Patte (Francia) e le strane creature del bosco molto curiose, tra leggende perdute e sogni dimenticati; Pindarica (Italia), due Lord d’antan che si aggirano per le strade alla ricerca di sogni, creature della fantasia, misteri.

Gran finale martedì 23 luglio con Andrea Fidelio (Italia), artista brillante, performer ironico con il suo personaggio Fefè che si atteggia come un boss, tra esibizioni di giocoleria, geniali improvvisazioni e grande coinvolgimento, la Mabo Band (Italia), brass band italiana e trio comico-musicale che accenderà l’entusiasmo del pubblico per chiudere in bellezza questa seconda edizione con gli artisti del Pula Buskers Festival.

Mostra Dipinti di Paolo Laconi | Casa Frau – Piazza del Popolo

Dal 21 al 23 luglio si potrà visitare la mostra di dipinti dell’artista Paolo Laconi in Piazza del Popolo (Pula). Uno stile unico e allegro, fatto di colori intensi e vivaci. I volti-maschera, si rifanno alla tradizione dei Mamuthones, alludono in maniera raffinata a relazioni più interiori, i colori e i paesaggi evocano atmosfere di una vita intrisa di simbolismi arcani e allegri di un tempo, gli oggetti si fanno vivi.

Welcome dusk e degustazioni | Casa Frau – Piazza del Popolo

Dal 21 al 23 luglio alle ore 19.30

E ancora dal 21 al 23 con il benvenuto al tramonto (Welcome Dusk) alle 19.30 Pula Buskers Festival aprirà ognuna delle tre serate, con un omaggio ai prodotti locali, a Casa Frau, in Piazza del Popolo.

Il nome di Pula, in Sardegna, è sinonimo non solo di mare e vacanze, bensì di prodotti ortofrutticoli di qualità. Il pomodoro di Pula, negli ultimi 30 anni, ha varcato il mare, aprendo la strada a numerosi prodotti che da Pula partono, per portare il sapore del sole, in giro per il mondo. Il giardino dell’antica Casa Frau, nella centrale Piazza del Popolo, a partire dalle 19.30 sarà vetrina di sapori locali e del territorio, da conoscere e gustare. Sapori veri e semplici, che raccontano storie di mare e di terre baciate dal sole.

Degustazioni a cura di Massimo Mascia.

Info point: Casa Frau – Piazza del Popolo

Dal 21 al 23 luglio dalle ore 21.00

Sarà operativo a Casa Frau Piazza del Popolo, un angolo informativo dove reperire tutte le informazioni relative alle postazioni degli spettacoli, strutture ricettive, etc.

Info: www.pulabuskers.it – mail: asspresence@tiscali.it

Organizzazione: Presence – Associazione culturale

Direttore artistico: Alberto Pisu

Info turistiche: www.visitpula.info

FB: Pula Buskers Festival