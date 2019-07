Pubblicazione della graduatoria ammessi agli asili nido comunali

I genitori dei minori collocati in graduatoria dal n.1 al n. 161 nell’elenco lattanti e dal n.1 al n. 185 dell’elenco divezzi, sono convocati presso l’Ufficio Asili nido in viale San Vincenzo, 2/4, per formalizzare l’ammissione ai Servizi per la Prima Infanzia, secondo il seguente calendario.

Per la graduatoria lattanti (età 3/17 mesi):

lunedì 29 luglio 2019 dalle ore 9.00: dal n. 1 (C.M.) al n. 30 (C.A.)

martedì 30 luglio 2019 dalle ore 9.00: dal n. 31 (C.G.) al n. 60 (M.D.E.)

mercoledì 31 luglio 2019 dalle ore 9.00: dal n. 61 (L.L.) al n. 90 (C.M.)

giovedì 1 agosto 2019 dalle ore 9.00: dal n. 91 (T.M.) al n. 120 (M.C.)

venerdì 2 agosto 2019 dalle ore 9.00: dal n. 121 (S.K.) al n. 150 (T.L.)

lunedì 5 agosto 2019 dalle ore 9.00: dal n.151 (D.M.) al n. 161 (M.E.)

Per la graduatoria divezzi (età 18/36 mesi):

lunedì 5 agosto 2019 dalle ore 11.00: dal n.1 (C.A.M.) al n.20 (P.A.)

martedì 6 agosto 2019 dalle ore 9.00: dal n. 21 (M.S.J.) al n. 50 (S.P.)

martedì 6 agosto 2019 dalle ore 15.30: dal n. 51 (M.E.) al n. 80 (O.D.)

mercoledì 7 agosto 2019 dalle ore 9.00: dal n. 81 (E.F.) al n. 90 (C.B.)

mercoledì 7 agosto 2019 dalle ore 15.30: dal n. 91 (M.A.) al n. 120 (D.B.P.)

giovedì 8 agosto 2019 dalle ore 9.00: dal n. 121 (P.N.A.) al n. 150 (P.M.)

venerdì 9 agosto 2019 dalle ore 9.00: dal n. 151 (M.A.) al n. 170 (R.R.)

lunedì 12 agosto 2019 dalle ore 9.00: dal n. 171 (G.B.C.) al n. 185 (A.R.)

Alla convocazione dovrà presentarsi il genitore o, in alternativa, un altro soggetto individuato dal genitore che ha presentato la domanda, munito di delega e documento di identità in corso di validità.

Per informazioni rivolgersi via email all’indirizzo: pubblicaistruzione@comune.cagliari.it e ai seguenti recapiti telefonici

070 6776440 – 6776421 – 6776402 – 6776400