Poste Italiane: l’ufficio postale di Golfo Aranci si rinnova

Poste Italiane comunica che da oggi martedì 16 luglio, l’ufficio postale di Via Armando Diaz 10, a Golfo Aranci, sarà interessato da lavori di ristrutturazione.

Nel periodo dell’intervento la clientela potrà rivolgersi alla sede di Porto Rotondo, in Via Rudargia 82, dove è stato predisposto uno sportello dedicato alla clientela di Golfo Aranci, e dove saranno disponibili tutte le operazioni postali e finanziarie e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

L’ufficio postale di Porto Rotondo osserva orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 fino alle 13.45 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:45.

La sede di Via Armando Diaz, 10 tornerà a disposizione della clientela giovedì 1 agosto con i consueti orari di apertura.