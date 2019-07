Possibili disservizi idrici nella giornata del 1 agosto

Abbanoa informa che giovedì 1 agosto sarà eseguito un intervento di manutenzione nel serbatoio di San Vincenzo che regola la pressione nelle zone più alte della città.

I lavori consentiranno di evitare ulteriori guasti come quello avvenuto ieri che ha causato il blocco della valvola motorizzata che regola l’ingresso alle vasche d’accumulo dell’impianto.

L’intervento sarà eseguito tra le 8 e le 16: durante questa fascia oraria l’erogazione all’utenza delle zone servite (Castello, zona via Is Maglias e zona via dei Punici) sarà garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi.

In base all’andamento dei consumi non si escludono temporanei cali di pressione o fenomeni di torbidità nel tardo pomeriggio quando, a conclusione dei lavori, sarà riavviato l’impianto e sarà necessario ripristinare i livelli nelle vasche d’accumulo.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.