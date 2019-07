Porto Torres: venerdì 19 luglio “Le colazioni dei Romani”

Scoprire aspetti meno noti dell’archeologia e della storia del passato in una maniera originale: a colazione, davanti ad una tazzina di caffè. In occasione delle vacanze estive, all’interno dell’Area archeologica di Turris Libisonis del Museo Nazionale Archeologico “Antiquarium Turritano” di Porto Torres, verranno organizzati una serie di appuntamenti all’aperto dedicati ad un argomento o un tema di carattere storico-archeologico dal titolo Le colazioni di Re Barbaro. Conversazioni di Archeologia davanti a un caffè . L’atmosfera sarà resa ancora più intima e piacevole perché gli incontri saranno accompagnati da una gustosa colazione che verrà offerta ai partecipanti nel corso dell’evento. Si parte venerdì 19 luglio 2019, alle 10.00 con le “Le colazioni dei Romani”. Conversazioni sulla cucina in età romana. Il primo dei tre appuntamenti in programma sarà dedicato alla cucina in età romana. Verranno illustrate le modalità di conservazione e preparazione dei cibi, ricette e piatti speciali, abitudini alimentari delle diverse classi sociali.

Questi i temi degli appuntamenti successivi:

9 AGOSTO 2019, alle 10.00 : “Ma come ti vesti?”. Conversazioni sull’abbigliamento in età romana.

29 AGOSTO 2019, alle 10.00: “Le colazioni di Giovanni Antonio Sanna”. L’economia di Sassari al tempo di Giovanni Antonio.

Per le attività è previsto l’ingresso gratuito. Per partecipare all’evento è necessario prenotare, fino al raggiungimento massimo di 20 persone:

Info e prenotazioni:

Museo Nazionale Archeologico “Antiquarium Turritano”- Porto Torres

email: pm-sar.museoarcheo.portotorres@beniculturali.it ; facebook: @antiquariumturritano

Tel. + 39 079 514433