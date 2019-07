Porto Torres: sabato 6 luglio una conferenza su Turris Libisonis e la sua importanza nel Mediterraneo

Il ruolo di Turris Libisonis e del suo porto, inserito in un contesto di vivaci traffici marittimi. Il Museo Sanna si racconta e racconterà, fuori dalle sue mura, storie legate alle collezioni, ai reperti più significativi e ai contesti di provenienza, seguendo un ideale percorso cronologico che partirà dalla preistoria e ci porterà fino all’età contemporanea. Per il quarto appuntamento del ciclo di incontri Il Sanna fuori dal Sanna, sabato 6 luglio 2019, alle 18.00, nell’Aula didattica del Museo archeologico nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres, verrà presentata una conferenza dal titolo Turris Libisonis nell’occidente mediterraneo.

Nel corso della serata, Attilio Mastino analizzerà il collegamento tra la Sardegna e i principali porti del Mar Mediterraneo, con particolare attenzione ai più importanti approdi, promontori, isole, e ai miti geografici dei Fenici, dei Greci e dei Romani sulle coste “dell’ isola dalle vene d’argento”, come veniva chiamata la Sardegna, situata nella parte occidentale del Mediterraneo. A seguire, Paola Ruggeri, Maria Bastiana Cocco e Alberto Gavini, esamineranno i rapporti tra la Sardinia e alcune aree dell’antica “Magna Grecia”, l’attuale Italia meridionale, e i rapporti con la Campania, l’Apulia e la Sicilia. I relatori si concentreranno su alcune tematiche poco conosciute relative alla fase romana focalizzando l’attenzione sull’organizzazione del patrimonio imperiale e il lavoro schiavile, come per i servi delle Numisiae lungo la costa a Nord di Tharros, dove vengono rilevate vere e proprie imprese di produttori e di proprietari di navi impegnati a trasportare il frumento verso Ostia.

