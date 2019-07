Porto Torres-Recinzione del Parco San Gavino: aggiudicato l’appalto del terzo stralcio

L’Amministrazione comunale ha definito l’iter per la realizzazione del terzo stralcio della recinzione del parco San Gavino. Sono state aperte, infatti, le buste con le offerte della gara d’appalto pubblica espletata attraverso il mercato elettronico Sardegna Cat. Dopo la verifica delle procedure previste dalle normative sugli appalti, i lavori saranno assegnati all’azienda che ha presentato la migliore offerta. L’importo di aggiudicazione a base d’asta è di 192mila euro.

“Renderemo più decoroso l’accesso al polmone verde urbano nel tratto antistante la Basilica di San Gavino, quello con il più alto flusso di cittadini e turisti. Le procedure burocratiche sono in fase avanzata e a breve assegneremo definitivamente i lavori”, sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas. È prevista la realizzazione di un nuovo ingresso e di una recinzione, nel tratto antistante Piazza Marconi e Largo Sabelli, analoga a quella già presente lungo la via Sassari.

Verrà realizzato un muretto in calcestruzzo con una recinzione in ferro zincato e un ingresso con portale ad arco, simile agli accessi presenti in via Sassari e via Mannu. “Inoltre, in quest’ultima via prospiciente al parco urbano – prosegue Alessandro Derudas – è stato anche fissato l’inizio dei lavori di scarificazione e bitumatura, appaltati di recente: l’azienda aggiudicataria ci ha infatti comunicato che l’apertura del cantiere è prevista per i primi giorni di settembre.

Tutte le attività in corso, quindi, sono finalizzate a migliorare il decoro e la funzionalità dell’intera area”. L’approvazione del progetto esecutivo del terzo stralcio della recinzione risale al 2012. “Era stato progettato ma mai mandato in appalto. Con l’avanzo di bilancio siamo riusciti a stanziare i fondi per avviare le procedure, ormai prossime alla conclusione. Per quanto riguarda i tratti restanti del parco da delimitare su Largo Sabelli e su via Tola faremo affidamento sul finanziamento dei progetti di Rete Metropolitana non appena le somme verranno erogate dalla Regione”, conclude l’Assessore ai Lavori Pubblici.