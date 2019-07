Porto Torres: leggi di settore, arrivano i fondi per le famiglie

Il Comune di Porto Torres ha ricevuto un’assegnazione pari a circa il 96% dei fondi richiesti per il fabbisogno delle leggi di settore, la linea di finanziamento che copre le spese delle terapie per nefropatici, talassemici, soggetti sottoposti a trattamenti chemioterapici e radioterapici, trapiantati, affetti da patologie psichiatriche, emigrati di ritorno e persone non autosufficienti. La determina d’impegno è stata pubblicata dalla Regione sul sito istituzionale.

«Finalmente, dopo le varie richieste a mezzo stampa, le interlocuzioni telefoniche e non ultimo l’appello lanciato a giugno dal sindaco Sean Wheeler, la Regione ci ha fornito le risposte attese. Il fabbisogno per i sussidi delle leggi di settore – sottolinea l’assessora alle Politiche sociali, Rosella Nuvoli – sarà coperto quest’anno nella quasi totalità,raggiungendo una quota vicina al 96%. Gli uffici stanno già predisponendo gli atti per erogare a breve le mensilità di giugno e luglio. Sarà disposta anche l’integrazione della quota delle mensilità da gennaio a maggio, erogate sulla base delle assegnazioni dei fondi dello scorso anno che erano inferiori di circa l’undici percento rispetto al fabbisogno concesso per l’annualità 2019. Queste somme – conclude l’assessora – potranno dare respiro a decine di famiglie e garantire una maggiore continuità alle terapie degli utenti».