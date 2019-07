Nella giornata di venerdì 19 luglio resteranno chiusi al pubblico gli uffici del Settore Ambiente in via Ponte Romano, dell’Ufficio Tecnico e del palazzo comunale di Piazza Umberto I per disinfestazione dei locali. Per quanto riguarda i servizi dell’Ufficio Tecnico, l’apertura al pubblico sarà anticipata a giovedì 18, dalle 11:00 alle 13:00.