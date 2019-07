Porto Rotondo: sabato 27 luglio ospite nella Piazzetta San Marco Pino Corrias col suo ultimo libro “Fermate il Capitano Ultimo!”

Sabato 27 Luglio alle 19,30, nella prestigiosa Piazzetta San Marco a Porto Rotondo Pino Corrias presenta il suo nuovo libro edito da Chiarelettere “Fermate il Capitano Ultimo!”.

Dialoga con l’autore il giornalista Marco Bittau.

L’evento è organizzato dalla Libreria Ubik di Olbia con il contributo del Comune di Olbia, della Biblioteca Civica Simpliciana e del Consorzio Porto Rotondo.

IL LIBRO: È la biografia in prima persona singolare di Ultimo, il colonnello Sergio De Caprio, l’uomo che ha arrestato Totò Riina. È il racconto collettivo dei suoi uomini – Vichingo, Arciere, Omar, Petalo, Pirata, Alchimista -, i suoi cento investigatori invisibili che hanno indagato su mafia, ‘ndrangheta, camorra, corruzione a Milano, a Palermo, a Napoli, ma anche nei palazzi del potere. È l’avventura di un carabiniere condannato a morte dalla mafia, che ancora oggi vive clandestino.

L’AUTORE: Nella sua attività giornalistica si è sempre occupato di politica italiana, costume e spettacolo. Come capostruttura a RAI Fiction, si è occupato di importanti produzioni: La meglio gioventù (2003), diretto da Marco Tullio Giordana; De Gasperi, diretto da Liliana Cavani (2005); La città dei matti (2010). Come sceneggiatore, ha lavorato alle serie TV Ultimo e Distretto di polizia, in onda su Canale 5.

Per Rai2 ha condotto l’inchiesta in 4 puntate Mani Pulite, con Renato Pezzini.

Corrias ha collaborato a numerose testate: inviato speciale a La Stampa fino al 1999, La Repubblica, Vanity Fair, Il Fatto Quotidiano.

Vive e lavora in Roma.